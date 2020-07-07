Erdoğan ODTÜ ve İTÜ dahil 16 üniversiteye rektör ataması yaptı

Türkiye'nin bilimsel yayın karnesi zayıf

Türkiye'de üniversiteler ve bilimsel yayınların hızlı artışına rağmen, bunların kalitesi tartışma konusu. Dünyada en çok sahte akademik dergi çıkarılan ülkeler arasında Hindistan ve Nijerya ile birlikte Türkiye de var.