 Erdoğan ODTÜ ve İTÜ dahil 16 üniversiteye rektör ataması yaptı | TÜRKİYE | DW | 14.08.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan ODTÜ ve İTÜ dahil 16 üniversiteye rektör ataması yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında ODTÜ, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin de bulunduğu 16 üniversiteye rektör ataması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ODTÜ, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu 16 üniversiteye rektör ataması yaptı. Atama kararı 14 Ağustos 2020 tarih ve 31213 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Adana eski milletvekili ve Sağlık Bakanlığı müsteşarı Necdet Ünüvar'ın Ankara Üniversitesi'nin yeni rektörü olması sosyal medyada tepki çekti.

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre;

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,

Ankara Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

Atatürk Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,

Çukurova Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,

Dicle Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,

Fırat Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,

Gazi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,

İnönü Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,

İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu,

Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,

19 Mayıs Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,

Trakya Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,

Yıldız Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.

DW / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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