Erdoğan: Ne personel ne de araçlarla uğraştık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehir belediye başkanları ile toplantı yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda Erdoğan, belediyelerin durumunu yakından takip ettiğini ifade etti.

31 Mart'taki yerel seçimlerin büyük bir coşkuyla tamamlandığını belirten Erdoğan, bin 329 belediye başkanının göreve başladığını ve ülke genelindeki böylesi büyük bir seçimin başarıyla tamamlanmasının demokrasinin zaferi olduğunu dile getirdi. Erdoğan, bu durumun Türkiye'ye karşı yöneltilecek eleştirilere de verilecek en iyi yanıt olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı, "Ülkedeki neredeyse her vatandaşımızın bir şekile içinde yer aldığı, işte bu geniş demokrasi ve özgürlük tablosudur" diye konuştu.

Büyükşehir belediyelerinin durumunu yakından izlediğini de söyleyen Erdoğan, sıkıntıları doğrudan kaynağından tespit ettiğini belirterek neredeyse tüm belediyelerin mali sıkıntı yaşadığını aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenikapı'da sergilediği araçlara da atıfla Erdoğan, kendilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve geldiğinde devasa sorunlar ve büyük bir borç yüküyle karşı karşıya geldiklerini söyledi.

"Biz de devasa borçlar yüklendik"

Borçlarını sabırla ödediklerini hatırlatan Erdoğan, "Ne personel, ne araçlarla ne de başka bir şeyle uğraştık" diye konuştu. Doğrudan şehrin sorunlarıyla uğraştıklarını belirten Erdoğan, diğer görevlerde de bu çizgiden sapmadıklarını söyledi.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarılan kişilerle de ilgili de konuştu. "Medyada her gün çeşitli şehirlerimizdeki belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısından, işten atmalara, envai türü tehditlere kadar birçok vicdan yaralayıcı habere rastlıyoruz" dedi.

Kağıt üstündeki personel sayısının bir insana ve onun etrafında şekillenen daha geniş bir hayata tekabül ettiğine söyleyen Erdoğan, "Belediye başkanlarının kurumlarını yönetme tasarrufu, emekleriyle ekmek paralarını kazanma peşindeki insanların hayatlarını diledikleri gibi altüst etme anlamına gelmiyor" değerlendirmesini yaptı. "Bu insanların ahı üzerine" siyaset ve hizmet inşa edilemeyeceğini söyleyen Erdoğan, belediyelerin çeşitli statülerde çalışan personele hukuka ve vicdana uygun şekilde davranması gerektiğini söyledi.

CHP'nin Yenikapı'da sergilediği "israf" araçları

Cumhurbaşkanı, keyfi uygulamalara maruz kalmamaları için tüm kamuda sayıları milyonu bulan taşeron şirketler üzerinden çalışan işçileri sözleşmeli statüyle kadroya getirdiklerini belirterek "Buna rağmen son aylarda bazı belediyelerde yaşanan olayları üzüntüyle takip ediyoruz" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkan Erdoğan, siyasi olarak farklı görüşlere sahip olunsa da ülke çıkarları için birlikte hareket edilebileceğine inandığını ifade etti. "Özellikle de terör ve terör örgütleri, hukuksuzlukla arasına mesafe koymuş belediye başkanlarıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı. 31 Mart'taki başarılarından dolayı tüm büyükşehir belediye başkanlarını tebrik eden Erdoğan, başkanların kendilerini seçen ya da seçmeyen tüm vatandaşları göz önünde bulundurarak kentlerini yönetmelerini istedi.

"Belediyelerin siyasi partilerine bakmadım"

Nüfusumn dörte üçünün 30 büyükşehirde yaşadığına dikkat çeken Erdoğan, başkanlara sorumluluklarının büyük olduğunu söyledi. 1994 yılında kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini her zaman gururla yaad edeceği bir görev olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, ardından üstlendiği başkakanlık ve cumhurbaşkanlığı göreviyle de masanın her iki tarafında olduğunu belirtti.

Erdoğan bu nedenle başkanların her biriyle şehirlerin sorunları, belentileri ve yatırımlarıyla ilgili yakın bir mesai içinde olunması gerektiğini belirtti.

Erdoğan sözlerini "11 yıllık başbaşbakanlık ve beş yılı aşan Cumhurbaşkanlığı görevi sürecince hizmet söz konusu olduğunda hiçbir belediye başkanının partisine bakmadım" şeklinde sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısına CHP'liler de dahil 29 büyükşehir belediye başkanı katıldı.



DW,GA/HS

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