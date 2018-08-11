Erdoğan: NATO ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz

İzmir'de tutuklu yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD'nin attığı adımlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir kez daha tepki geldi. Ünye'de düzenlediği mitingde Erdoğan, "Yazık yazık. Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında TL'nin rekor değer kaybı karşısında halktan dövizlerini bozdurmasını da istedi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Diyorum ki 'Gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın, avrolar varsa çıkarın, altınlar varsa çıkarın.' Olanlara söylüyorum, hemen bunları bankalara vererek, Türk lirasına çevirelim ve bunlarla en önemli istiklal ve istikbal savaşını bu alanda verelim. Çünkü bunlar o dilden anlıyor, bizi tehdit ediyorlar."

Rize'de yaptığı konuşmada ise Erdoğan, ekonomik savaş benzetmesi yaptı. Cumhurbaşkanı, "Meselenin dolar olmadığını, avro olmadığını, altın olmadığını biz gayet iyi biliyoruz. Bunlar ülkemize karşı açılan ekonomik savaşın kurşunlarıdır, gülleleridir, füzeleridir" dedi.

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Avrupa'ya milli para birimi çağrısı

Erdoğan konuşmasında Avrupa ülkelerine de çağrıda bulundu. Çin, Rusya, İran ve Ukrayna ile ticareti milli para birimi üzerinden yapmaya hazırlandıklarını belirten Erdoğan, "Avrupa ülkeleri de dolar cenderesinden çıkmak istiyorlarsa onlarla da benzer bir sistemi kurmaya hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times gazetesi için kaleme aldığı makalede de ABD'nin attığı adımların ülkenin güvenliğine ve çıkarlarına zarar vereceğine dikkat çekmişti. "Washington, Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir" diyen Erdoğan, ABD'nin tek taraflılığı ve saygısızlığı bırakmaması durumunda yeni dost ve müttefik arayışına gireceklerini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Türkiye'den çelik ithalatına gümrük vergisini yüzde 50'ye, alüminyumda ise yüzde 20'ye çıkarma kararı aldığını duyurmuştu. Trump'ın kararı sonrası TL'nin dolar karşısındaki bir günlük değer kaybı yüzde 16'yı aşmıştı.

DW,ÖA/SÖ

© Deutsche Welle Türkçe