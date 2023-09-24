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PolitikaAzerbaycan

Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor

24 Eylül 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Azerbaycan'a bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştireceği açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı AliyevFotoğraf: DHA

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir günlük çalışma ziyareti için Azerbaycan'ın Nahçıvan kentine gideceğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine gerçekleşecek ziyarete ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülmektedir."

DW / EC, CÖ

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