 Erdoğan: Mart ayı başında kademeli normalleşmeyi başlatıyoruz | TÜRKİYE | DW | 17.02.2021

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TÜRKİYE

Erdoğan: Mart ayı başında kademeli normalleşmeyi başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mart ayı başında kademeli normalleşme sürecini başlatacaklarını açıkladı. Erdoğan çiftçilere de destek açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası koronavirüs salgını ve gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Mart, aşılamada çok mesafe kat edeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak mart başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin durumunun, illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğini belirtti.

Erdoğan restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafı rahatlatacak adımların yol haritasının da önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydederek "Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz" dedi.

Çiftçiye destek açıklaması

Çiftçilere verilen desteğin de artırılacağını açıklayan Erdoğan "Gübre desteğini yüzde yüzde artışla iki katına çıkarıyoruz. Hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz" şeklinde konuştu.

DW, DHA/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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