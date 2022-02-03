Erdoğan: Mahkemelerimizi tanımayanları tanımayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in davetlisi olarak iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in onuncu toplantısı dolayısıyla Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunacak. Ukrayna ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'ye karşı resmen ihlal süreci başlatmasına tepki gösterdi.

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararını uygulamaması sonucu hakkında resmi ihlal sürecibaşlatılmasıyla ilgili soruya, "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Çok net söylüyorum. Bizim mahkemelerimizin bu konuda vermiş olduğu bir karar var. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala

"Avrupa geri itmelere sessiz kalıyor"

Dün İpsala'da Yunanların geri itme uygulaması sonucu donarak öldüğü açıklanan 12 göçmen ile ilgili de konuşan Erdoğan, Yunanistan'ın denizde göçmen botlarını şişleyip batırarak insanları ölüme terk etme gibi uygulamalarının alışılmış bir tavır haline geldiğini ve Yunanların bu tavırlarını değiştireceklerine ihtimal vermediğini söyledi. AB ve dünyayı bu tür uygulamalara sessiz kalmakla eleştiren Erdoğan, bu konuda Türkiye'nin ne tür adımlar atacağı yönündeki soruyu "Yaptığımız çekimleri, her şeyi dünyada hangi ülkenin lideri ile görüşürsek onların önüne koyacağız. Mücadelemizi dünyanın gözleri önünde sürdüreceğiz" diye yanıtladı.

Ukrayna'da arabuluculuk rolü

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim ve Türkiye'nin arabuluculuk imkanları konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmelere işaret ederek Türkiye'nin rolünün bu görüşmeler sonrasında şekilleneceği mesajı verdi.

Bugün Zelenskiy ile görüşeceğini, ardından Çin ziyareti sonrasında da Rus lideri Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Erdoğan, "Bu iki ziyareti yapmadan hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz" dedi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini her platformda dile getirdiklerini belirten Erdoğan, "Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum" diye konuştu.

Erdoğan, Ukrayna ile ilişkilerin ana unsuru olarak nitelediği Kırım Tatarları konusuna büyük önem verdiğini de belirterek Kiev'deki görüşmelerde bu konunun da üst sıralarda yer alacağını kaydetti.

Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili olarak da ziyaretin Mart ayı ortalarında gerçekleşmesini beklediklerini, ziyaret öncesinde iki ülke özel temsilcilerinin karşılıklı ziyaretleri olacağını ve ön çalışma yapacaklarını kaydetti.

DW/BK,HT

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