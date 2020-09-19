 Erdoğan Macron′u provokasyon yapmakla suçladı | TÜRKİYE | DW | 06.10.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan Macron'u provokasyon yapmakla suçladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u "İslam krizde" diyerek provokasyon yapmakla suçladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda bugün yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan açıklamalar yaptı.

"Macron’un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı 'İslam krizde' açıklaması, açık bir provokasyondur" diyen Erdoğan, "İslam’ın yapılandırılmasından bahsetmesi ise hadsizliktir, edepsizliktir. Bizim ağzımızdan bugüne kadar Hristiyanlığın yapılandırılmasını, Museviliğin yapılandırılması diye bir şey duydunuz mu? Sen kimsin ki 'İslam'ın yapılandırılması' diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

"Müslümanlara saldırmanın Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline geldiğini" savunan Erdoğan, "Bu kervana katılan son isim Macron olmuştur. Macron’un 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Macron ne demişti?

Macron, geçen Cuma günü Fransa'daki radikal İslamcılık'la ilgili yaptığı açıklamada, İslam'ın ayrılıkçılar ve radikal akımlar nedeniyle dünya genelinde krizde olduğunu söylemişti. Macron, "bunun köktenci akımlar arasındaki, ayrıca dini ve siyasi projeler arasındaki gerginliklere bağlı derin bir kiz olduğunu" da sözlerine eklemişti.

Paris'in 40 kilometre kuzeybatısındaki Les Mureaux adlı bir banliyöde radikal İslamcılarla mücadele için beş aşamalı bir plan sunan Macron, "Mücadele etmemiz gereken İslamcı ayrılıkçılıktır" demiş, Fransa'daki Müslümanların damgalanmaması konusunda da uyarıda bulunmuştu. Macron, "Sorun, kendi yasalarıyla kendi cumhuriyetlerini oluşturabileceğini düşünen ideolojidir" şeklindi konuşmuştu.

DHA,DW/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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