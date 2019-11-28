Erdoğan: Macron kendi beyin ölümünü kontrol ettirsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak ABD ve Türkiye'nin tutumunu eleştirerek "NATO'nun beyin ölümüne tanık oluyoruz" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sert yanıt verdi.

"Hiç risk almayan, hep kazanmaya alışmış kimi ülkelerin Türkiye’nin kendi hakkını, hukukunu, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemediğini" söyleyen Erdoğan, "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak, çıkarmamak... Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı? Ülkemizin haklı hassasiyetlerini hiçe sayıp en küçük bir ilgilerinin olmadığı Suriye'de tırnak tutturmaya çalışan Fransa'nın ta kendisidir. Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Seni rejim de davet etmiş değil" dedi.

Erdoğan, "Suriye’de oluşturulan güvenli bölge ve ötesinden Türkiye’ye yönelen tehditlerin makul bir sürede bertaraf edilememesi durumunda bu işi bizzat yapmakta tereddüt etmeyeceklerini" de sözlerine ekledi.

NATO zirvesine taşınacak

3-4 Aralık’ta Kuzey Atlantik İttifakı’nın 70’inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle Londra'da düzenlenecek NATO liderler zirvesine de ittifakın geleceğiyle ilgili tartışmaların damga vurması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Economist dergisinde 7 Kasım’da yayımlanan söyleşide "ABD ile NATO müttefikleri arasında stratejik karar alma süreçlerinde hiçbir şekilde koordinasyon yok. Aynı zamanda bir diğer NATO üyesi Türkiye'nin, Fransa'nın çıkarlarının söz konusu olduğu bir bölgede, koordinasyonsuz agresif eylemleri var" demiş ve "Benim için şu anda tanık olduğumuz, NATO'nun beyin ölümüdür" ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün yaptığı açıklamada Macron'u Suriye'de, YPG'ye destek vermekle suçlayarak, "O terör örgütünün hamisi zaten. Macron unutmasın, Merkel'in de söylediği gibi Türkiye bir NATO müttefikidir. Macron müttefiklerinin yanında dursun" demişti.

Almanya ile Fransa arasında gerginlik

Macron'un ifadeleri başta Almanya olmak üzere çeşitli NATO ülkelerinde rahatsızlık yaratmış, Başbakan Angela Merkel Macron'un ifadelerini ölçüsüz olmakla eleştirmişti. Merkel, "Fransa Cumhurbaşkanı sarsıcı kelimeler seçmiş. Benim NATO'daki iş birliği ile ilgili bakışım bu değil" diyerek güçlü bir NATO'nun Avrupa'nın çıkarına olduğunu vurgulamıştı.

Merkel, Macron'un Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulayan ifadelerine yönelik olaraksa "Türkiye zor bir partner olsa da jeostratejik nedenlerden dolayı kesinlikle NATO'da tutulmalı" vurgusu yapmıştı.

New York Times gazetesi, Berlin Duvarının yıkılmasının 30'uncu yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Almanya'ya giden Macron ile Merkel arasında gerçekleştirilen ikili görüşmede de konunun gündeme geldiğini belirterek Merkel'in "Parçaları toplamaktan yoruldum. Oturup yeniden birlikte çay içebilelim diye sürekli kırdığınız fincanları yapıştırıp birleştirmek zorunda kalıyorum" dediğini aktarmıştı.

DW / BK,ET

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