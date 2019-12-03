Erdoğan Londra’da Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’da ABD Başkanı Trump ile görüştü. Beyaz Saray, iki liderin görüşmede “Türkiye’nin ittifaka olan taahhütlerini yerine getirmesinin önemini” ele aldıklarını açıkladı.
İngiltere’nin başkenti Londra yakınlarındaki Watford kentinde yapılan NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.
Anadolu Ajansı (AA), NATO zirvesinin yapıladığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşmenin yarım saat sürdüğünü duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda görüşmenin "son derece verimli” geçtiğini belirtti.
Beyaz Saray da daha önce duyurulmayan görüşmeyi teyit ederek, iki liderin "Türkiye'nin ittifaka olan taahhütlerini yerine getirmesinin öneminin” yanı sıra güvenlik ve ekonomi konularını ele aldığını açıkladı.
NATO zirvesi öncesinde, Suriye'ye yönelik askeri harekâtı nedeniyle eleştirilen Türkiye'yeBaşkan Trump destek verenaçıklamalarda bulunmuş, "Erdoğan ile iyi anlaştığını” söylemişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump'ın davetlilisi olarak 13 Kasım'da Washington'a gitmiş ve iki liderin görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki gelişmeler ele alınmıştı. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi, Fethullah Gülen'in iadesi, Suriye'de ABD'nin YPG'ye verdiği destek gibi tartışmalı konularda ise çözüm sağlanamamıştı.
DW, AP/JD, EC
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