 Erdoğan: Libya′ya askeri güç göndermiyoruz | TÜRKİYE | DW | 20.01.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan: Libya'ya askeri güç göndermiyoruz

Erdoğan, Libya Konferansı sonrası yaptığı açıklamada, Libya'ya şu anda askeri güç göndermeyeceklerini, sadece eğitim amaçlı bir ekip gönderildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Konferansı sonrası Berlin'den ayrılırken uçakta Türkiye'den kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, haber kanalı NTV'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını ve Berlin'deki konferansta kendisine en çok "Bundan sonra buraya askeri güç gönderecek misiniz?" sorusunun yöneltildiğini söyledi. Erdoğan, "Bizim de onlara verdiğimiz cevap şu oldu: 'Biz buraya şu anda askeri güç göndermiyoruz. Biz sadece eğitmen olarak, eğitici olarak buraya bir kadro gönderdik, o kadar. Bunlar da orada eğitim yapıyor. Ama öbür tarafta Wagner burada 2 bin 500 güvenlik gücü var. Onları niçin masaya yatırmıyorsunuz?' Böyle söyleyince ona da bir şey diyemiyorlar" şeklinde konuştu.

"Hafter'in imza atmaması manidar"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ateşkes çağrısına uyulması halinde siyasi sürecin önünün açılacağını belirten Erdoğan, zirvede alınan kararlar çerçevesinde önümüzdeki günlerde Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümetinin Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin destekçisi General Halife Hafter tarafından beşer kişinin katılacağı askeri bir komitenin toplanacağını söyledi.

Nisan ayından bu yana tüm anlaşmaları ihlal eden ve meşru hükümete saldıranların özellikle Hafter taraftarları olduğunu kaydeden Erdoğan, "hem sahada hem de masada pozisyonlarını güçlü tutarak siyasi sürece destek olmaya devam edeceklerini" de sözlerine ekledi. Ancak Hafter'in şu ana kadar anlaşma metinlerine imza atmamasının ise manidar olduğu değerlendirmesini yapan Erdoğan, "Ben de kendilerine atalarımızın o sözü ile bir hatırlatmada bulundum. 'Söz uçar yazı kalır' dedim. 'Bunun imza ile teyit edilmesi gerekir' dedik. Fakat tüm bunlara rağmen imza altına alınamadı" şeklinde konuştu.

"Somali'den teklif aldık"

Erdoğan, Somali ile ilgili de dikkat çekici bir açıklama yaptı. Şu anda petrol arama çalışması yapmaları için Somali'den teklif aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Somali'den 'Bizim denizlerimizde petrol var. Libya'da bu çalışmayı yapıyorsunuz ama bizim buralarda da bu çalışmayı yapabilirsiniz' diyorlar. Bunlar bizim için çok önemli" dedi. Erdoğan, Somali'de de Türkiye'nin atacağı adımlar olacağına işaret etti.

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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