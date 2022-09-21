Erdoğan-Lapid buluşması: 14 yıl sonra ilk görüşme

BM Genel Kurul toplantıları nedeniyle New York'ta bulunan Erdoğan, 2008 yılından bu yana ilk kez bir İsrail başbakanı ile görüştü. Lapid'in bürosu görüşmenin ardından bir açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi. Bu, Erdoğan ve bir İsrail başbakanı arasında 14 yıl sonra gerçekleşen ilk yüz yüze görüşme oldu.

Görüşmenin ardından Lapid'in bürosundan bir açıklama yapıldı.

Enerji konusunun görüşüldüğü vurgulanan açıklamada, Lapid'in Erdoğan'a Türkiye topraklarında İran tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan saldırılarla ilgili iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımından dolayı teşekkür ettiği, ayrıca Gazze Şeridi'nde 2014 yılından beri kayıp olan iki İsrail askerinin durumunu da gündeme getirdiği belirtildi.

Erdoğan, Lapid'i New York'taki Türkevi'nde ağırladı Fotoğraf: Mustafa Kamaci/AA/picture alliance

Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da Lapid'in ayrıca İsrail’in yeni Ankara Büyükelçisi olarak Irit Lillian'ın atama kararını dile getirdiği vurgulandı. Lapid'in İsrail'den Türkiye’ye yeniden uçuşların başlamasının iki ülke arasındaki turizme katkı sağlayacağını da ifade ettiği kaydedildi.

İsrail - Türkiye ilişkilerinin son 14 yılı

İsrail'in Aralık 2008'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı Dökme Kurşun Harekatı, Türkiye-İsrail ilişkilerinde yaşanan krizin başlangıcı olmuştu. Harekatın hemen öncesinde dönemin Başbakanı Ehud Olmert Ankara'yı ziyaret etmiş, ancak bu ziyarette Olmert'in harekata ilişkin bilgi vermemesi Erdoğan'ı kızdırmıştı.

Ardından 2010 yılında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım amacıyla Türkiye'den yola çıkan Mavi Marmara adlı gemiye İsrail askerlerinin düzenlediği operasyonda 10 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi, iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırmıştı.

İsrail gazının Avrupa'ya ulaştırılması

İki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi için bir süredir diplomatik ve siyasi adımlar atılıyor. Erdoğan, geçen Mart ayında İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'u Ankara'da ağırlarken iki ülke karşılıklı olarak başkentlere büyükelçi atamayı kararlaştırdı. İsrail, enerjide Rusya'ya bağımlılığını azaltmaya çalışan Avrupa ülkerine doğal gaz satmak istiyor. İsrail gazının da Avrupa'ya Türkiye üzerinden ulaştırılması seçeneği üzerinde duruluyor.

Reuters,DW/HS,EC