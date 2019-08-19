 Erdoğan: Kara birlikleri yakında Suriye′de | DÜNYA | DW | 26.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Erdoğan: Kara birlikleri yakında Suriye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çok yakında kara birliklerini Suriye'ye göndereceğini söyledi. Erdoğan, güvenli bölge konusunda herhangi bir oyalamayı kabul etmeyeceklerini vurguladı.

DW Dokus KW 29 | Die Verschleppten - Kidnapping im Auftrag Erdogans (ZDF)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşmadaki son durumu değerlendirdi. Erdoğan, "Fırat'ın doğusundan, Irak sınırına kadar olan hat boyunca güvenli bölge oluşturma çabalarında yavaş yavaş mesafe alıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin kara birliklerinin çok yakında bölgeye girmesini beklediklerini açıklayan Erdoğan, "İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya çalışılırsak tüm hazırlıklar tamamdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz" dedi.

İdlib'de Suriye ordusundan kaynaklanan ihlaller olduğunu söyleyen Erdoğan, "Suriye sınırını temizleme kararlılığımızı kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le idlib konusunu ele alan Erdoğan, Yarın Rusya'ya gideceğini de açıkladı.

Türkiye İdlib'de olduğu gibi Fırat'ın doğusunda da gözlem noktaları kurulmasını istiyor.

Türkiye İdlib'de olduğu gibi Fırat'ın doğusunda da gözlem noktaları kurulmasını istiyor.

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen görüşmelerde yaklaşık iki hafta önce anlaşma sağlanmıştı. Buna göre taraflar, güvenli bölgenin koordinasyonu ve yönetimi için Türkiye'de müşterek harekat merkezinin kurma kararı almıştı. Merkez, haftasonu itibariyle tam kapasite faaliyete başlamıştı.

Ankara'nın verdiği bilgiye göre, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çekilmesiyle Fırat'ın doğusunda kalan başta Kobani, Telabyad, Rasulayn,Kamışlı ve Amude bölgeleri olmak üzere 10 noktaya gözlem üssü kurulacak. Bu üslerin kontolünden Türkiye sorumlu olacak.

Türkiye son üç yıl içerisinde iki kez Suriye'nin kuzeyine askeri harekât düzenledi. Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı operasyonu, Mart 2017'ye kadar sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile düzenlediği operasyonda Cerablus, El Bab ve Dabık gibi noktalardan IŞİD güçleri çıkarıldı. 2018'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda ise Suriye'nin Afrin kenti kontrol altına alındı.   

DW,DHA/ÖA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Suriye güçleri Maaret el Numan'a yöneldi

İdlib'e yönelik operasyonlarını sürdüren Suriye güçleri, silahlı grupları kuzeye doğru sıkıştırmaya devam ediyor. İdlib merkezine 45 km mesafedeki Maaret el Numan havadan ve karadan bombalanıyor. (26.08.2019)  

Putin'den Erdoğan'a İdlib mesajı

Kremlin'den İdlib operasyonları ile ilgili Türkiye'ye mesaj geldi. Kremlin sözcüsü, Putin'in Erdoğan’ı anladığını ancak kendisinin cihatçı gruplara ilişkin endişeleri olduğunu belirtti. (26.08.2019)  

Türkiye'den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgeye için Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasite ile faaliyet başladığını açıkladı. SDG'den ise güvenli bölgeye destek mesajı geldi. (24.08.2019)  

Benzer içerik

Abbas Moussawi, Sprecher des iranischen Außenministeriums

İran'dan "güvenli bölge" tepkisi 19.08.2019

İran, ABD'nin Türkiye ile Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurmak için yaptığı anlaşmanın "provokatif ve endişe verici" olduğunu belirtti.

Hulusi Akar, Verteidigungsminister der Türkei EINSCHRÄNKUNG

Akar ABD’li mevkidaşı ile güvenli bölgeyi görüştü 21.08.2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD’li mevkidaşı Mark Esper arasında yapılan telefon görüşmesinde güvenli bölge konusu ele alındı.

Syrien Türkische Einheiten in der Nähe Manbidsch

Güvenli bölgede "derinlik" pazarlığı sürüyor 14.08.2019

Türkiye ve ABD arasında güvenli bölgenin derinliği konusunda mutabakat sağlanamadığı belirtiliyor. İHA'lar bölgede görev icra etmeye başlarken, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde on üs kuracağı belirtildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

BG Trump allein zu Hause bei der UNO (Reuters/C. Barria)

Trump: Çin masaya dönmek istiyor

G7 Zirvesi için Fransa’da bulunan ABD Başkanı Trump, aralarındaki ticari savaşları sona erdirmek için Çin ile yakında müzakerelere başlayacaklarını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  