 Erdoğan: Kapıları kapatmayacağız | TÜRKİYE | DW | 29.02.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan: Kapıları kapatmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 bin göçmenin sınırdan geçtiğini söyleyerek sınır kapılarını kapatmayacaklarını vurguladı. Erdoğan, İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerlerinin sayısının ise 36'ya yükseldiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir. Ülkemizin Suriye'de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanların bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz" dedi.

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"Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik. Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı "tamam bu iş bitti" demeden bizim oradan çıkma niyetimiz de yok. Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz. Sayın Putin'e de söyledim. 'Sizin orada ne işiniz var?' Eğer siz üs kuracaksanız, yine kurun ama orada bizim önümüzden çekilin, bizi rejimle baş başa bırakın" dedim diye konuştu.

"Kapıları kapatmayacağız"

Erdoğan "Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete geçmiştir. 1,5 milyonu şu anda sınırımızdadır. 3,7 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz, yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda değiliz" diye konuştu. Erdoğan, "18 bin göçmen kapıları zorlayarak geçti. Bugün 25 bini bulur. Kapıları kapatmayacağız” dedi.

Hayatını kaybeden askerlerin sayısı 36'ya yükseldi

Erdoğan konuşmasında İdlib’de hayatını kaybeden askerlerin sayısının da artığını açıkladı. Erdoğan hayatını kaybeden Türk askerlerinin sayısının 34'ten 36'ya yükseldiğini kaydetti.

DW/BW,MY

©Deutsche Welle Türkçe 

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