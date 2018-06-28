 Erdoğan: Kadın üniversiteleri için adım atacağız | TÜRKİYE | DW | 27.06.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: Kadın üniversiteleri için adım atacağız

Türkiye, Japonya'daki 80 kadın üniversitesini inceleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın üniversitelerini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız" dedi.

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G20 Liderler Zirvesi için Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde Fahri Doktora Unvanı verildi. Mukogawa Kadın Üniversitesi'deki törende konuşan Erdoğan, Japonya'da 800 üniversitenin 80 tanesinin kadın üniversitesi olduğunu söyledi.

Bunun çok anlamlı olduğunu belirten Erdoğan, "Japonya bu anlamda çok önemli bir örnek. 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız" dedi.

Kadınların hak ettikleri imkanlara ulaşamadığını belirten Erdoğan, "İş yerinde, üniversitede kıyafetinden dolayı en fazla ayrımcılığa kadınlar uğruyor. Çoğu zaman ucuz iş gücü olarak görülen kadınların emeği ve alın teri sömürülüyor" dedi.

Kamu istihdamında kadın oranımız yüzde 38'i geçtiğini belirten Erdoğan, "40 yıllık siyasi hayatımda elde ettiğim tüm başarıların gerisinde mutlaka kadınların gayreti, emeği bulunmuştur. İş hayatının her alanında kadınlarımız geçmişe oranla çok daha yüksek oranlarda temsil ediliyor" dedi.

Japon üniversitelerinde kadınlara ayrımcılık

Akademik ortamda kadınlara yönelik ayrımcılık iddiası geçtiğimiz yıl Japonya'da yoğun bir şekilde tartışılmıştı. Japonya'nın önde gelen üniversitelerinin, tıp fakültelerine kabulde kadın öğrencilerin, erkeklere kıyasla dezavanajlı olduğu ortaya çıkmıştı. 80'den fazla okuldaki üniversiteye giriş sınavları inceleme altına alınırken, Japon basını 10 üniversitenin usule uygun olmayan şekilde sınav yaptığını duyurmuştu.

Olaya ilişkin savunmasında Tokya Tıp Fakültesi, erkek öğrencilerin tercih edilmesinde kadınların mesleği terk edebileceği, evlendiklerinde daha az çalışabileceği yönünde kanının etkili olduğunu açıklamıştı.

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DHA/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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