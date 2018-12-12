 Erdoğan kabinesi 100 günlük planını açıkladı | TÜRKİYE | DW | 13.12.2018

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TÜRKİYE

Erdoğan kabinesi 100 günlük planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesinin 100 günlük icraat programını açıkladı. Erdoğan, Taksim'deki AKM'nin yerini alacak opera binası için ihale sürecinin Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Türkei Recep Tayyip Erdogan, Präsident in Ankara (picture-alliance/Anadolu Agency/V. Furuncu)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına bağlı 16 bakanlığın önümüzdeki 100 gün içerisinde gerçekleştireceği projeleri duyurdu. Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, kabinesinin ikinci programı olan eylem planındaki 400'den fazla projenin 24 milyar liraya mal olacağını söyledi.

Erdoğan'ın açıkladığı projeler arasında yıkımı tamamlanan Taksim'deki AKM'nin yerini alacak opera binası da yer alıyor. Erdoğan, Ocak ayında ihalesi yapılarak opera merkezi inşa edileceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıkladığı projeler arasında Rusya doğalgazını Karadeniz'in altından Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım projesinin Türkiye ayağına ilişkin inşaat da bulunuyor. Erdoğan "TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceğiz" dedi.

Ekonomi yönetimine ilişkin projeler de ikinci 100 gün paketi içerisinde yer aldı. Erdoğan, finansal istikrarın güçlendirimesi için "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi" kurulacağını duyurdu.

Önümüzdeki 100 günde Erdoğan'ın kabinesinin gündemine alacağı konular arasında Gülen yapılanması ile mücadele de olacağı açıklandı. Erdoğan, Fethullah Gülen'in yurt dışı yapılanmasının finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatılacağını duyurdu.

Erdoğan'ın açıkladığı projeler arasında gençlere yönelik bir radyo da yer aldı. Erdoğan, "Gençlerimizin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz" dedi. Erdoğan gençlere destek amacıyla üniversitelerde kariyer merkezleri kurulacağını da söyledi.

Cumhurbaşkanlığı yeni dönemde çocuk işçiliği ile mücadelede de adım atacak. 81 ilde Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kurulacağı açıklandı. Erdoğan, ilk 100 günlük icraat programında yer alan projelerinden yüzde 97'sini gerçekleştirdiklerini de belirtti.

DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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