Erdoğan: Kılıçlı yemine katılan teğmenler ordudan atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "kılıçlı yemine" katılan teğmenlerin ordudan uzaklaştırılacağını söyledi.

Kocaeli'nde 21'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsun. Şimdi bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç kendini bilmez temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir, kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değildir, bunları temizleyeceğiz. Bakıyorsun üç tane birinci olan kızımız var. Bu kızlarımızdan birinin ismi İkra. Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi onlar da birer Anadolu yavrusu. Fakat bu oyuna nasıl geldiler, gelindi? Şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz. Konuyla ilgili üniversitemizle, Kara Kuvvetleriyle, Milli Savunmayla görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz."

Erdoğan X hesabı üzerinden de bir paylaşım yaparak "Tüm dünyada üstün disipliniyle bilinen ordumuz içinde bu disipline zarar verecek bir durumu görmezden gelmez, demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz" dedi.

Özel: Gençlerin geleceğini feda edemezsiniz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez" sözleriyle Erdoğan'a tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medyadan bir açıklama yaparak "Kendi ordusunun millet ve devlet birliği, bütünlüğü için çektiği kılıçtan, ettiği yeminden rahatsız olan milletler sonunda düşman orduların kılıcının insafına terk olunurlar" dedi.

Özdağ mesajında, "Erdoğan’ı rahatsız etmesi gereken 30 Ağustos'tan sonra çoğu belki şehit belki gazi olmaya Irak ve Suriye'deki birliklere savaşmaya gidecek teğmenlerin yemini değil, Kerkük üzerinde düşürülen AKSUNGUR, Kilit-Pençe harekat bölgesinde YPG'den gelen modern silah sistemleri ile PKK terör örgütünün artan saldırı kabiliyetidir. Bu tür açıklamalar ile milli birlik sağlanmaz. Atatürk'süz milli birlik olmaz" ifadelerini kullandı.

Subayların andı neden rahatsızlık yarattı? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ne olmuştu?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sırasında mezun öğrencilerden bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişti. Öğrenciler, diplomasını Erdoğan'ın elinden alan dönem birincisi Ebru Eroğlu öncülüğünde "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır" sözleriyle yemin etmişti.

Söz konusu yemin, AKP içinde farklı görüşlere yol açmıştı.

Öğrencilere sahip çıkan AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Teğmenlerimizin mezuniyet törenlerinde ordumuzun Ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anması kadar doğal bir şey yoktur" demişti. Çelik'in teğmenleri savunan açıklaması hem parti içerisinde hem de sosyal medyada AKP'ye yakın bazı kullanıcılardan tepki görmüştü.

DW / MUK,CÖ

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