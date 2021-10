Erdoğan: Kılıçdaroğlu HDP'nin emir eri konumuna gelmiştir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

Erdoğan konuşmasında, dün Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına operasyonlar yapabilmesi için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılması ile ilgili tezkereye "hayır" oyu veren CHP'yi bu tutumundan dolayı sert sözlerle eleştirdi.

Son 71 yılda 76 ayrı tezkerenin Meclis'te görüşülüp kabul edildiğini belirten Erdoğan, Suriye ve Irak'la ilgili tezkerenin, "Ülke sınırları boyunca kurulmak istenen terör koridoruna izin vermemek ve ülkemize yönelik terör saldırılarını kaynağında kurutmak" amacını taşıdığını söyledi.

"HDP, CHP'yi ittifakla tehdit etti"

Son tezkere oylaması öncesinde HDP yöneticilerinin CHP'ye çağrı yaptığını ve ittifakta kalmalarını CHP'nin tezkereye dahil olmama şartına bağladıklarını ileri süren Erdoğan, "Tabii böyle bir durumda onurlu bir partinin ve liderin çıkıp, 'Siz kim oluyorsunuz da bizi tehdit ediyorsunuz? Biz kendi politikamızı kendimiz belirleriz' diyerek HDP'lilere ağızlarının payını vermesi beklenir. Ama karşımızda maalesef artık böyle bir CHP mevcut değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkerenin oylamasına saatler kala CHP'nin "hayır" oyu kullanacağını açıkladığını belirterek "Burada asıl önemli olan ülkemizin en büyük ikinci partisi durumundaki CHP'nin, terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, HDP'ye biat etmesi, boyun eğmesidir. Yazık, hem demokrasimiz adına hem milli güvenliğimiz adına ne kadar üzüntü verici, ne kadar hazin bir tablo. Kendilerine, 'Mustafa Kemal'in askerleri' diyenlerin; onlara, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağrımıza gidiyor. Allah CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın sabrını artırsın" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki tezkerelere de "hayır" oyu veren HDP'nin etkisi altına girdiğini iddia eden Erdoğan, sözlerini, "Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olduğumuz doğrudur, asıl sorulması gereken soru Kılıçdaroğlu'nun nasıl olup da HDP'nin emir eri konumuna geldiğidir. Türkiye'nin ve Türk milletinin aleyhinde ne malzeme varsa, hemen dört elle sarılanların ülkenin menfaatleri söz konusu olduğunda böyle savrulmalar yaşamalarına artık şaşırmıyoruz. CHP ve HDP’nin perde arkasında zaten bildiğimiz ortaklığı, bu tezkere oylaması vesilesiyle aleniyet kazanmıştır" dedi.

Video izletildi

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini Batılı 10 büyükelçinin iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak bildiri yayınlaması sonrasında patlak veren kriz bağlamında da sürdürerek "Ülkemize ve yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla ne gönül bağı, ne kök bağı yoktur olamaz" diye konuştu

Erdoğan'ın konuşması sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı kamu görevlileri ve bürokratlara yönelik uyarılarının da yer aldığı bir video yayınlandı. Erdoğan videonun izlenmesinden sonra, "Bu ülkenin her memuru, her kamu görevlisi, her meslek mensubu, her bireyi devletinin koruması ve güvencesi altındadır. Kılıçdaroğlu'nun hezeyanları kendini rezil etmenin ötesinde bir anlama sahip değildir. Kendi partisini yönetmekten aciz, altında olup bitenler karşısında çaresiz, ağzından çıkanlardan habersiz bir genel başkanın ülkenin idaresi hususunda atıp tutmasından daha gülünç, trajikomik ne olabilir?" açıklaması yaptı.

DW,DHA/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe