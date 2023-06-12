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Erdoğan: Kıbrıs Türkü asla azınlık olmayacak

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs’a giden Erdoğan, bir kez daha Türk tarafına desteklerini vurgulayarak, "Kıbrıs Türkü, asla azınlık olmamıştır olmayacaktır" diye konuştu. Erdoğan, Yunanistanla ilişkilere yönelik ise olumlu mesajlar verdi.

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Erdoğan, Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar'la görüştü. Fotoğraf: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs'a gerçekleştirdi. Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede Kıbrıs meselesini ele aldıklarını ve Doğu Akdeniz'e ilişkin güncel durumu değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, Kıbrıs meselesinde Türk tarafının her zaman yapıcı ve sonuç odaklı bir tutumu benimsediğini savundu. Erdoğan, "Ada'nın kadim ve asli unsuru özellikle Kıbrıs Türklerinin haklı talepleri açık ve nettir. Kıbrıs Türkü, asla azınlık olmamıştır olmayacaktır" diye konuştu.

"Kıbrıs Türklerinin gayretlerine rağmen yarım asırdan fazla bir sürenin Rum tarafının uzlaşmaz ve maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildiğini" belirten Erdoğan, "Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi bizler için olmazsa olmazdır. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın Cenevre'deki son gayri resmi toplantıda ortaya koyduğu, bizim de desteklediğimiz gerçekçi ve sonuç odaklı vizyon esasen bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de garantör ülke olarak her zaman diyalogtan yana olduğunun altını çizen Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın hak ve çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini de vurguladı. Cumhurbaşkanı, "Anlamsız silahlanma faaliyetlerine girişenler, bu teşebbüslerin getireceği riskleri iyice hesaplamalıdır. Adadaki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği, bizim huzur ve güvenliğimiz demektir" diye konuştu.

"Ege Denizi barış denizi olsun"

Erdoğan, Yunanistan'la ikili ilişkilere ilişkin de olumlu mesajlar verdi. Atina'yla ilişkilerde Ankara'nın yol haritasının belli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, bu yol haritasının barışa endeksli olduğunu ifade etti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zira bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur. Barışı eğer engellemek isteyenler olursa o zaman farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalırız. Biz istiyoruz ki bu tür önümüze engeller çıkarılmasın ve Ege Denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin."

DHA/SÖ,TY

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