Erdoğan Köln'deki caminin açılışını yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin açılışını yaptı. Berlin'de Başbakan Angela Merkel ile görüşmesinin ardından ardından bugün Köln'e gelen Erdoğan'ın katıldığı açılış nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Açılış törenine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoglu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı. Erdoğan, cami açılışına eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldi.

Erdoğan’ın Köln ziyareti nedeniyle 3 binden fazla polis memuru görev yaptı. Kentin çeşitli noktalarında protesto gösterileri düzenlendi. Köln kentinin Deutz semtinde Kürt gruplar, Ebertplatz semtinde de Alevi gruplar toplandı.

DİTİB ve Merkez Camii'nin bulunduğu Ehrenfeld semtinde de Erdoğan taraftarları bir araya geldi. DİTİB çevresinde zaman zaman Erdoğan taraftarları ile karşıtları karşı karşıya geldi.

Caminin dışındaki etkinlik iptal

Köln Belediyesi caminin resmi açılışı esnasında cami dışında yapılması planlanan ve binlerce kişinin gelmesi beklenen etkinliği ise dün akşam iptal etti. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker dün bir basın toplantısı düzenleyerek DİTİB'in etkinlik için sunduğu güvenlik konseptinin yetersiz kaldığını açıkladı.

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Alman mimar Paul Böhm tarafından tasarlanan ve modern bir mimariye sahip olan Köln Merkez Camii'nde yaklaşık bin 100 kişi ibadet edebiliyor. Yaklaşık bir yıl önce bir Cuma namazıyla birlikte hizmet vermeye başlayan caminin resmi açılışı bugüne kadar yapılmamıştı.

Eleştirilerin odağındaki DİTİB

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından Almanya'da DİTİB eleştirilerin odağında kalmıştı. DİTİB'e bağlı imamların Türk hükümeti için casusluk yaptığı ve Gülen yapılanmasına yakın olduğu düşünülen kişilerin isimlerini Ankara'ya ilettiği gündeme gelmişti. Türk hükümetine yakınlığı nedeniyle Alman yasalarına bağlılığı tartışılan DİTİB, Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da merceğinde. Geçen hafta Alman medyasına yansıyan haberlerde Anayasayı Koruma Teşkilatı DİTİB'i takibe alıp almayacağını incelediği belirtilmişti.

Köln'deki Merkez Camii'nin içi

Almanya'da DİTİB’e bağlı 900'den fazla cami bulunuyor. Merkezi Köln’de bulunan DİTİB, resmi kayıtlarda bağımsız bir Alman derneği olarak geçiyor. Ancak DİTİB'in camilerinde görev yapan imamlar Ankara'daki Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderiliyor.

dpa/HS/JD

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