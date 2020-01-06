 Erdoğan-Johnson arasında İran ″mutabakatı″ | AVRUPA | DW | 07.01.2020

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AVRUPA

Erdoğan-Johnson arasında İran "mutabakatı"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin verilmemesi konusunda "mutabık kaldığı" açıklandı.

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İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, telefonda görüşen iki lider, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinden sonra yaşananları ele aldı.

"Liderler tansiyonun düşürülmesi ve mevcut krize diplomatik bir çözüm bulunmasının önemi konusunda aynı görüşe sahipler" denilen açıklamada, Erdoğan ve Johnson'ın İran'ın nükleer programı hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin verilmemesi ve Tahran'ın nükleer anlaşma şartlarına uyması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar" ifadesi kullanıldı.

İran, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmayla sınırlandırdığı uranyum zenginleştirme faaliyetleri konusundaki taahhütlerini yerine getirmeyeceğini duyurmuştu.

Erdoğan-Johnson görüşmesi sonrası Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından da bir açıklama yapıldı. Fazla bir detaya yer verilmeyen açıklamaya göre, görüşmede ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

DW,rtr/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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