Erdoğan: İstanbul'u Konstantinapol olarak görmek isteyenler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul’un fethinin 566'ncı yılı" dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile düzenlenen "Enderun Teravih Namazı Buluşmasına" katıldı. Namazdan sonra konuşan Erdoğan, İstanbul seçimlerine değinerek, "Burası Konstantinapol değil ama burayı böyle görmek isteyenler var" dedi.

23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine 22 gün kaldığını ifade eden Erdoğan, "Ülkemizde hatırlayın 'Zulüm 1453'te başladı.' diyenler var. Hatırlıyorsunuz o günleri değil mi? Bu akşam burada da zulüm değil, fethin 566'ıncı yıldönümünü tesit edenler var" dedi.

İstanbul'a Müslüman kent vurgusu

CHP'yi isim vermeden eleştiren Erdoğan, bu kesimin İstanbul'u fetihten önceki adıyla "Konstantinapol" olarak görmek istediğini belirtti. İstanbul'un önceki adının "İslambol" oluğunu hatırlatarak, Müslüman kenti olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, seçimi partisinin adayının kaybetmesi halinde kentin yeniden Hristiyan köküne döneceği imasında bulundu.

İstanbul seçimlerinde AKP'ye oy isteyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Burası İstanbul, bir diğer adıyla İslambol. Burası Konstantinapol değil ama burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var. 22 gün sonra burasının nereden nereye geldiğini tam manasıyla ortaya koymak için gece demeden, gündüz demeden tüm kardeşlerimize ulaşmamız lazım. Onlara bu gerçeği anlatmamız lazım. 'Zulüm 1453'de değil, fethi mübin 1453'de başladı ve 566 yıl oldu' dememiz lazım. Bunun için de çok çalışmamız lazım."

DW, TY/HT

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