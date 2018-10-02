 Erdoğan: Irak′ın toprak bütünlüğü siyasetimizin temeli | TÜRKİYE | DW | 03.01.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: Irak'ın toprak bütünlüğü siyasetimizin temeli

Ankara'da Iraklı mevkidaşı Berhem Salih'i ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın güvenliği ve yeniden imarında desteğe hazır olduklarını söyledi. İki ülke arasındaki su sorunu için de Türkiye özel temsilci atadı.

Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Ankara'da görüştü

Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Ankara'da görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Ankara'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Irak'ın toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanmasının Türkiye'nin komşu ülkeye yönelik siyasetinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Irak'ın IŞİD'e karşı verdiği mücadeleden zaferle çıktığını vurgulayan Erdoğan, ülkede bu süreçte yıkıma uğrayan bölgelerin yeniden inşası konusunda Türkiye'nin desteğe hazır olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bu, gerek altyapı gerek üstyapı bütün bu süreç içerisinde yapabileceğimiz her türlü destektir. Burada ticari ilişkilerimizde gıda, ilaç, tekstil her alanda, her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Erdoğan, Irak'ın kendi ayakları üstünde durmasının bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından son derece önemli olduğunu vurguladı.

İki ülkenin ticarette 2013 yılında 16 milyar dolar hacme ulaşarak rekor kırdığını hatırlatan Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanına 20 milyar dolarlık seviyeyi hedefleme çağrısı yaptı.

Teröre karşı işbirliği

Erdoğan, Irak'la işbirliğinde en önemli başlığın güvenlik konusu olduğunu belirterek "DEAŞ (IŞİD), PKK ve FETÖ (Gülen yapılanması) gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturmaktadır. Bu konuları değerli dostumla ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız. İnşallah önümüzdeki süreçte bu alandaki işbirliğimizi derinleştireceğiz" dedi.

Erdoğan konuk Cumhurbaşkanını törenle karşıladı

Erdoğan konuk Cumhurbaşkanını törenle karşıladı

Su sorunu için özel temsilci

Irak ile yaşanan su sorununun çözümüyle ilgili düşüncelerin hem ikili görüşmede hem de heyetler arasındaki görüşmelerde ele alındığını belirten Erdoğan, bu konuyla ilgili atanan özel temsilcinin en kısa sürede Irak'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Salih, ise Irak'ın Türkiye ile gerçek anlamda bir stratejik işbirliği arzuladığını vurguladı. Su sorununu iki ülke arasındaki "en büyük sorun" olarak tanımlayan Salih, Ankara'nın çözüm için attığı adıma teşekkür etti. Irak, Türkiye'nin Fırat ve Dicle nehirlerine inşa ettiği barajların kendi topraklarına akan suyu azalttığı gerekçesiyle Ankara'ya tepki gösteriyor.

Liderler, Irak'taki seçimler nedeniyle bir süredir yapılamayan iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarının en kısa sürede yapılması konusunda mutabık kaldılar.

Bölge turunun son ayağı

Kürt siyasetçi Berhem Salih, Irak'ta geçen Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Ekim ayında meclisin çoğunluğunun oyunu alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu. Ankara ziyareti yeni göreve başlayan Salih'in Kasım ayında başladığı bölge turunun son ayağı. Salih, daha önce Kuveyt, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Irak'ta Cumhurbaşkanlığı makamının yürütme üzerinde fazla bir etkisi olmasa da, Irak medyasında Salih'in Ankara ziyareti Bağdat'ın Türkiye ve diğer bölgesel güçlerle ilişkileri sıcak tutma adımı olarak değerlendirildi.

Türkiye, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Irak'tan ayrılmak için 2017'de düzenlediği bağımsızlık referandumu sürecinde Bağdat hükümetinden yana olmuş ve komşu ülkenin toprak bütünlüğünü savunmuştu.

DW/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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