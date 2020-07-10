Erdoğan: İlk namaz 24 Temmuz'da

Danıştay'ın Ayasofya'ya müze statüsü verilmesini öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın cami statüsü ile ibadete açılmak üzere Diyanet'e devredilmesine yönelik kararı imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde de televizyon ekranlarından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı.

Sözlerine, "Ayasofya 86 yıl aradan sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği gibi cami olarak hizmet vermeye başlayacaktır" diyerek başlayan Erdoğan, Ayasofya içinde ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını söyledi.

"Paralı giriş uygulamasını kaldırıyoruz"

Ayasofya'nın cami olmasının ardından da "Müslim, gayrimüslim herkes tarafından ziyaret edilebileceğini" ifade eden Erdoğan, "İnsanlığın ortak mirası Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün şekilde devam edecek. Paralı giriş uygulamasını da kaldırıyoruz" dedi.

"İçeride ve dışarıda görüntü vermek, gösteri yapmak, bunlar doğru değil" diyerek Ayasofya çevresinde kitlesel gösteriler yapılmamasını talep eden Erdoğan, Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusunun Türkiye'nin egemenlik hakkı ile ilgili bir mesele olduğunu ifade ederek "Herkesi ülkemizin yargı ve yürütme organları tarafından alınan Ayasofya kararına saygılı olmaya davet ediyorum" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Önümüzdeki altı ay içinde Ayasofya içinde, yapının camiye dönüştürülmesi ile ilgili hazırlıkların olacağını dile getiren Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden cami olmasının "567 yıllık bir hak" olduğunu belirterek "Bayrağımız ne ise, sınırlarımız ne ise, 81 ilimiz ne ise Ayasofya da odur" ifadesini kullandı.

Konuşmasında, "Bizim de içimizde gençlik yıllarımızdan beri bir Ayasofya sevgisi vardır" diyen Erdoğan Ayasofya'nın tarihi, fethi ve geçmişi hakkında bazı bilgileri paylaşarak Ayasofya hakkında şairlerin yazdığı şiirlerden pasajlar okudu.

"Bugün Ayasofya, yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor"

Ayasofya'nın bugün, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşadığını söyleyen Erdoğan, "Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi, Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir" dedi.

"Ayasofya'nın dirilişi, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma kararlılığımızın remzidir. Ayasofya'nın dirilişi, Fatih'in fetih ruhunu şad etme yanında Akşemsettin'in maneviyatını, Mimar Sinan'ın estetiğini ve zevkini de yeniden gönlümüzde canlandırmaktır" diyen Erdoğan, "Ezanın aslına döndürülmesinden 70 yıl sonra Fatih'in emaneti Ayasofya'nın da cami olarak hizmete girmesi, gecikmiş bir yeniden silkiniştir" ifadesini kullandı.

DW / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe