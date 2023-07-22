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Erdoğan ile Zelenskiy Tahıl Anlaşması'nın geleceğini görüştü

3 saat önce

Erdoğan ile Zelenskiy, Rusya'nın uzatılmasını kabul etmediği Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden hayata geçirilmesine dair fikir alışverişinde bulundu. Pekin, Rusya ve Ukrayna'ya tahıl ihracatına başlama çağrısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü - (08.07.2023)
Arşiv - Volodimir Zelenskiy ve Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Ukraine Presidency/ZUMA/IMAGO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya alması ve bu anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulundu. İki lider arasında Cuma günü yapılan telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Zelenskiy, "Tahıl koridorunun açılması mutlak önceliğe sahip. Birlikte küresel gıda krizini önlemeliyiz" ifadelerini kullandı. "Rusya'nın eylemleri nedeniyle dünyanın bir kez daha gıda krizinin eşiğinde" olduğunu dile getiren Volodimir Zeleskiy, "Birçok Afrika ve Asya ülkesinde toplam400 milyon insan açlık tehdidiyle karşı karşıya" dedi.

Fidan: Rusya tekrar masaya getirilmeli

İstanbul'da Venezuelalı mevkidaşı Yvan Gil'i ağırlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında konuya dair açıklamalarda bulundu.

"Türkiye olarak açıkçası Rusya Federasyonu'nun tekrar masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Onun dışında olacak çözümlerin zorlama ve güvenliği de tehlikeye atacak bir çözüm arayışı olma ihtimali yüksek" diyen Fidan, gıda güvenliği konusunun altını çizerek, "Ukrayna tahılının, dünya pazarlarına erişiminin sağlanması, dünya gıda güvenliği açısından fevkalade önemli. Özellikle mahrumiyet içinde olan Afrika ülkelerinin, az gelişmiş ülkelerin gıda güvenliği açısından da öneme haiz. Bunları Birleşmiş Milletler ile de görüşüyoruz. Rusya'nın tekrar masaya gelmesive taleplerinin karşılanması ve bütün tarafların bundan kazanan taraf olarak çıkması için neler yapılabilir, buna çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.  

Çin'den çağrı

Bu arada Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Şuang, New York'taki Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, Rusya ve Ukrayna'ya tahıl ve gübre ihracatını yakın zamanda yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Geng Şuang, tarafların ilgili BM organlarıyla iş birliği yaparak, tüm paydaşların meşru talepleri için dengeli bir çözüm bulmalarını umut ettiğini belirtti. Çin devlet televizyonuna konuşan Geng, bunun uluslararası gıda güvenliğini sağlamak için bir gereklilik olduğunu ifade etti.

 

dpa,DHA / AI,ET

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