 Erdoğan ile Trump Suriye′yi görüştü | DÜNYA | DW | 14.12.2018

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DÜNYA

Erdoğan ile Trump Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın bir telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki gelişmeleri ele aldıkları bildirildi. Görüşmede Suriye'de daha etkin bir koordinasyon konusunda mutabakata varıldığı açıklandı.

Erdoğan ile Trump Arjantin'de Aralık ayı başında düzenlenen G20 zirvesinde bir araya gelmişti.

Erdoğan ile Trump Arjantin'de Aralık ayı başında düzenlenen G20 zirvesinde bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki gelişmelerle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "görüşmede ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği" kaydedildi.

Açıklamada Erdoğan'ın Trump'a "Türkiye'nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardığı" ve iki liderin Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardıkları bildirildi.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekatın birkaç gün içinde başlayacağını bildiren Erdoğan, Cuma günü bir açıklama daha yaparak YPG güçlerinin Fırat'ın batısındaki Menbiç'ten çıkarılmaması durumunda Menbiç'e de operasyon yapılacağını açıklamıştı.

ABD'nin YPG'yi Menbiç'ten çıkarma sözünü tutmadığını belirten Erdoğan, "Bize söz verdiler. 'Onlardan orayı boşaltacağız. Onları Fırat'ın doğusuna göndereceğiz' dediler, göndermediler. Şimdi de diyoruz ki, 'Temizlediniz temizlediniz, çıkardınız çıkardınız, çıkarmadığınız takdirde biz Münbiç'e de gireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

DW/BK,BD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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