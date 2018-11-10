 Erdoğan ile Trump Paris′te Kaşıkçı′yı görüştü | DÜNYA | DW | 11.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Erdoğan ile Trump Paris'te Kaşıkçı'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump'ın Paris'teki akşam yemeğinde Cemal Kaşıkçı konusunu görüştükleri belirtildi. Görüşmeden saatler önce Erdoğan'dan "Olayla ilgili tapeleri verdik" açıklaması gelmişti.

USA trump und Erdogan Treffen in New York (Reuters/K. Lemarque)

Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump, New York, Eylül 2017

Önerdiğimiz linkler

Oslo yönetimi, Yemen'de devam eden iç savaş ile Suudi Arabistan'ın içindeki ve bölgedeki gelişmelerden dolayı Riyad'a askeri malzeme satışına onay verilmeyeceğini açıkladı. (09.11.2018)

ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi Temsilcisi Mark Cassayre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı Riyad yönetimini kınadıklarını açıkladı. (05.11.2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak ellerindeki ses kayıtlarını Suudiler ve Amerikalıların yanı sıra Alman, Fransız ve İngilizlere verdiklerini söyledi. (10.11.2018)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen törenlere katılmak için gittikleri Paris'te bir görüşme yaptıkları bildirildi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, iki liderin "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi meselesine ilişkin benimseyecekleri tutumu ele aldıkları" belirtildi.

Görüşmenin Cumartesi akşamı Paris'teki Orsay Müzesi'nde düzenlenen akşam yemeği sırasında gerçekleştiği ifade edildi. İki lider, yemekte yan yana oturmuş ve sohbet etmişlerdi. Erdoğan ve Trump, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesini anmak üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlileri olarak iki gündür Paris'te bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ellerinde bulunan ses kayıtlarını Riyad ve Washington'ın yanı sıra Alman, Fransız ve İngilizlerle de paylaştıklarını söylemişti.  Kaşıkçı olayına ilişkin olarak ellerinde "belge ve bulgu" değil, "bilgi" olduğunu söyleyen Erdoğan, "Buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok" şeklinde konuşmuştu.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinin ardından haber alınamamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekim ayı sonunda "Kaşıkçı'nın cesedinin parçalanarak yok edildiğini" açıklamıştı.

DW,rtr/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkeiräsident Erdogan berichtet über Audioaufnahmen zum Fall Khashoggi

Erdoğan: Kaşıkçı tapelerini Suudilere ve ABD’ye verdik 10.11.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak ellerindeki ses kayıtlarını Suudiler ve Amerikalıların yanı sıra Alman, Fransız ve İngilizlere verdiklerini söyledi.

UK Jamal Khashoggi ARCHIV

Cemal Kaşıkçı hakkında merak edilenler 09.10.2018

Geçen hafta Salı günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan ve binada öldürüldüğü iddiası ortaya atılan Kaşıkçı muammasında şu ana kadar yaşananları derledik.

Jamal Khashoggi saudischer Journalist

Cemal Kaşıkçı kim? 19.10.2018

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı dünya gündeminin odağında. Suudi iktidar çarklarının içinden gelen, İslami aktivist, liberal, muhalif, gazeteci Kaşıkçı kim?

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Paris feiert 100-jähriges Ende des Ersten Weltkriegs (picture-alliance/TASS/M. Metzel)

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümünde liderler Paris'te buluştu

Birinci Dünya Savaşı tam 100 yıl önce bugün sona erdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un daveti üzerine bir araya gelen altmışı aşkın devlet ve hükümet başkanı bu vesilesiyle düzenlenen törenlere katılıyor. 

FOTO-GALERİ

Albert Einstein (Imago/UIG)

Tarihteki vejetaryen ünlüler

Et yememenin üstün zekalı olmayla bir ilişkisi olabilir mi?  