  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkei Ankara | Bundeskanzler Olaf Scholz und Recep Tayyip Erdogan
Fotoğraf: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Erdoğan ile Scholz telefon görüşmesi yaptı

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Erdoğan, Yunanistan-Türkiye gerginliği, Scholz ise Ukrayna Savaşı’na ilişkin mesajlar verdi.

https://p.dw.com/p/4IwhT

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki lider Türkiye-Almanya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konulurı da ele aldı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit’in yaptığı yazılı açıklamaya göre Almanya Başbakanı Scholz görüşmede Türkiye’nin Karadeniz’deki tahıl koridoru inisiyatifinin devam etmesi için sergilediği çabaları övdü.

Scholz, Ukrayna’nın "kirli bomba" kullanma planları olduğunu ileri süren Rusya’nın suçlamalarını geri çevirerek, suçlamaları "dayanaktan yoksun" diye nitelendirdi. Görüşmede Scholz ve Erdoğan’ın, Rusya’nın "nükleer söyleminin" sorumsuzca olduğu konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Scholz ve Erdoğan güncel güvenlik durumu konusunda sıkı görüş alışverişinde bulunmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’yı "kirli bombalar" kullanmaya hazırlanmakla suçlamıştı. Rusya’nın iddiasına göre Ukrayna bu bombaları kullanıp suçu Rus ordusunun üzerine atmayı ve bu sayede Rus siyasi liderliğini itibarsızlaştırmayı planlıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenkiy ise bu iddiaları redderek, asıl Rusya’nın " bu savaşta akla gelebilecek her türlü kirliliğin kaynağı olduğunu" savundu.

Türkiye’den Almanya'ya tarafsızlık çağrısı

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlenmesi için Almanya Başbakanı Scholz ile geliştirdikleri yakın diyaloğa özel önem verdiğini ifade etti.

"Almanya’nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini beklediklerini" belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği diyaloğunun, Gümrük Birliği’ni güncelleme görüşmelerinin ve katılım müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ekim ayında Yunanistan’a yaptığı ziyarette Atina’nın egemenlik haklarını sorguladığı gerekçesiyle Türkiye’yi eleştirmiş, Türkiye ve Yunanistan'a sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulunmuştu. Görüşmede Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, kısa bir süre önce Almanya'dan ülkesine gönderilen Marder tipi zırhlı muharebe araçlarının Türkiye sınırına konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Türkiye bir süredir, Ege Denizi'nin doğusunda yer alan çok sayıda adanın egemenliğinin tartışmaya açık olduğunu savunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen aylarda Yunanistan'a yönelik olarak, "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesini kullanmıştı.

DW, AFP / HT,EC

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ankara'daki Danıştay binası

Danıştay Başsavcılığı: Terör arananlar listesi hukuka aykırı

Hukuk ve Adalet54 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Mevlüde Genç için Solingen'de düzenlenen cenaze törenine Kuzeyren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ile yüzlerce Solingenli katıldı - (01.11.2022)

Mevlüde Anne kundaklanan evinin önünden uğurlandı

Mevlüde Anne kundaklanan evinin önünden uğurlandı

Toplum18 saat önce
İstanbul'da yapılan Onur Yürüyüşü'nde polisle karşı karşıya gelen, gökkuşağı renkli bayraklı bir gösterici - (26.06.2022)

"Çocuklarımız eve gelene kadar diken üstündeyiz"

"Çocuklarımız eve gelene kadar diken üstündeyiz"

Toplum1 Kasım 2022
Brasilien | Türkisches Flugzeug mit Drogen beschlagnahmt

Türk jetinde bulunan kokain: Sanıklar birbirini suçladı

Türk jetinde bulunan kokain: Sanıklar birbirini suçladı

Suç1 Kasım 2022
external

Mahkeme kararına rağmen inşaat başladı

Mahkeme kararına rağmen inşaat başladı

Hukuk ve Adalet31 Ekim 202203:05 dak.
Türkei | Besuch Antonio Guterres in Istanbul

Rusya: Tahıl koridorunda uzlaşı için girişim başlatıldı

Rusya: Tahıl koridorunda uzlaşı için girişim başlatıldı

Politika31 Ekim 2022
2017 yılında Somali'deki Türk askeri akademisinin ilk mezunları

Türkiye'nin Afrika'daki başarısının sırrı ne?

Türkiye'nin Afrika'daki başarısının sırrı ne?

Politika31 Ekim 2022
Ana sayfaya dön