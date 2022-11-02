Erdoğan ile Scholz telefon görüşmesi yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Erdoğan, Yunanistan-Türkiye gerginliği, Scholz ise Ukrayna Savaşı’na ilişkin mesajlar verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki lider Türkiye-Almanya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konulurı da ele aldı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit’in yaptığı yazılı açıklamaya göre Almanya Başbakanı Scholz görüşmede Türkiye’nin Karadeniz’deki tahıl koridoru inisiyatifinin devam etmesi için sergilediği çabaları övdü.

Scholz, Ukrayna’nın "kirli bomba" kullanma planları olduğunu ileri süren Rusya’nın suçlamalarını geri çevirerek, suçlamaları "dayanaktan yoksun" diye nitelendirdi. Görüşmede Scholz ve Erdoğan’ın, Rusya’nın "nükleer söyleminin" sorumsuzca olduğu konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Scholz ve Erdoğan güncel güvenlik durumu konusunda sıkı görüş alışverişinde bulunmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’yı "kirli bombalar" kullanmaya hazırlanmakla suçlamıştı. Rusya’nın iddiasına göre Ukrayna bu bombaları kullanıp suçu Rus ordusunun üzerine atmayı ve bu sayede Rus siyasi liderliğini itibarsızlaştırmayı planlıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenkiy ise bu iddiaları redderek, asıl Rusya’nın " bu savaşta akla gelebilecek her türlü kirliliğin kaynağı olduğunu" savundu.

Türkiye’den Almanya'ya tarafsızlık çağrısı

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlenmesi için Almanya Başbakanı Scholz ile geliştirdikleri yakın diyaloğa özel önem verdiğini ifade etti.

"Almanya’nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini beklediklerini" belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği diyaloğunun, Gümrük Birliği’ni güncelleme görüşmelerinin ve katılım müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ekim ayında Yunanistan’a yaptığı ziyarette Atina’nın egemenlik haklarını sorguladığı gerekçesiyle Türkiye’yi eleştirmiş, Türkiye ve Yunanistan'a sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulunmuştu. Görüşmede Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, kısa bir süre önce Almanya'dan ülkesine gönderilen Marder tipi zırhlı muharebe araçlarının Türkiye sınırına konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Türkiye bir süredir, Ege Denizi'nin doğusunda yer alan çok sayıda adanın egemenliğinin tartışmaya açık olduğunu savunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen aylarda Yunanistan'a yönelik olarak, "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesini kullanmıştı.

DW, AFP / HT,EC