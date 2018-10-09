Erdoğan ile Salman Kaşıkçı olayını görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud Pazar akşamı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdğı haberinde iki liderin ortadan kaybolan Suudi gazeteci “Cemal Kaşıkçı olayınının aydınlatılması meselesini” ele aldıkları belirtildi. Haberde ayrıca Erdoğan ile Selman'ın "olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladıkları öğrenildi" denildi.

Suudi haber ajansından yapılan açıklamaya göre de Kral Salman, Cumhurbaşknaı Erdoğan'a, Suudilerin vakanın araştırılması amacıyla ortak çalışma grubu kurulması önerisini kabul ettiği için teşekkür etti. Suudi-Türk ilişkilerinin “sağlamlığını” vurgulayan Kral, “iki ülke arasındaki ilişkilerin altını kimsenin oyamayacağını” ifade etti.

Geçen hafta Ankara, Riyad'ın inisiyatifiyle iki ülkenin vakayı soruşturmak amacıyla ortak çalışma grubu oluşturduklarını açıklamıştı.

Hafta sonunda Almanya, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması konusunda ortak bir açıklama yayınlayarak olayın aydınlatılmasını istemişti. Üç ülke "olayı çok ciddiye aldıklarını“ ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise rejime muhalif gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda öldürüldüğünün ortaya çıkması halinde, Suudi Krallığı'nı bu durumun ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarmıştı. ABD'nin tehdidine yanıt veren Suudi Arabistan da ABD'nin ekonomik yaptırım kararı alması halinde, "Suudi Krallığı'nın da bu duruma güçlü önlemlerle tepki göstereceğini" belirtmişti.

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayından ötürü Suudi Arabistan ile Türkiye arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Ankara Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne inanırken, Riyad bu iddiayı reddediyor, ancak bu durumu kanıtlamak için henüz bir kanıt açıklamış durumda değil.

AFP,rtr/BÜ,DÇÜ

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