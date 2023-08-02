  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
PolitikaTürkiye

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada iki liderin, Putin'in Türkiye ziyareti konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

https://p.dw.com/p/4Ugsl
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü (Arşiv)
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü (Arşiv)Fotoğraf: Vyacheslv Prokofyev/EPA-EFE

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki lider Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya'nın gönderdiği iki adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür etti, turistlerin de Türkiye'ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'barış köprüsü' olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişimi'nin önemine vurgu yaptı.

Karadeniz Girişimi'nin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının son iki haftada yüzde 15'ler oranında arttığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.

Kremlin'den açıklama: Putin koşulları yineledi

Türk ve Rus liderlerin görüşmelerine ilişkin Kremlin'den de bir açıklama geldi. Açıklamada, Putin'in tahıl anlaşmasına yeniden katılmak için öne sürdüğü şartları bir kez daha tekrarladığı belirtildi. Rusya anlaşmaya dönmek için, kendi gıda ve gübre ihracatı için şartları iyileştiren paralel bir anlaşmanın uygulanmasında ısrar ediyor. 

Açıklamada ayrıca Putin'in, Türk mevkidaşına telefon görüşmesinde, gıda kıtlığından etkilenen Afrika ülkelerine tahıl sevkiyatı konusunda yardımcı olması için teklifte bulunduğu belirtildi. Kremlin'in açıklamasında, "Türkiye ve diğer ilgili ülkelerle bu konuda işbirliği yapma isteği ifade edildi" denildi.

DHA,ANKA,Reuters,AFP/TY,SÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü - (08.07.2023)

Erdoğan ile Zelenskiy Tahıl Anlaşması'nın geleceğini görüştü

Erdoğan ile Zelenskiy Tahıl Anlaşması'nın geleceğini görüştü

Erdoğan ile Zelenskiy, Rusya'nın uzatılmasını kabul etmediği Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden hayata geçirilmesine dair fikir alışverişinde bulundu. Pekin, Rusya ve Ukrayna'ya tahıl ihracatına başlama çağrısı yaptı.
Politika22 Temmuz 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Çevreciler: Akbelen'de ağaçların beşte üçü kesildi

Doğa ve Çevre2 saat önce
Toplam sayfa sayısı 3, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Esenyurt saldırısı: "Şiddet bu olayla sınırlı değil"

Esenyurt saldırısı: "Şiddet bu olayla sınırlı değil"

Panorama13 dakika önce
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna konferansı neden Suudi Arabistan'da düzenleniyor?

Ukrayna konferansı neden Suudi Arabistan'da düzenleniyor?

Politika3 saat önce
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü

Emniyet Kararnamesi: Soylu'nun ekibine "kısmi" tasfiye

Emniyet Kararnamesi: Soylu'nun ekibine "kısmi" tasfiye

Hukuk ve Adalet6 saat önce
Hollanda açıklarında yanan Fremantle Highway - (29.07.2023)

Nefesler tutuldu: Kuzey Denizi'nde sızıntı korkusu

Nefesler tutuldu: Kuzey Denizi'nde sızıntı korkusu

Doğa ve Çevre10 saat önce
Oberhausen'da evsizlere yemek yardımı yapılan bir yardım kuruluşu

Almanya'da evsizlerin sayısı bir yılda iki katına çıktı

Almanya'da evsizlerin sayısı bir yılda iki katına çıktı

Toplum3 saat önce
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu'nun "değişim" mesaisinde kritik hesaplar

İmamoğlu'nun "değişim" mesaisinde kritik hesaplar

Politika1 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön