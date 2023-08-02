Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada iki liderin, Putin'in Türkiye ziyareti konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki lider Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya'nın gönderdiği iki adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür etti, turistlerin de Türkiye'ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'barış köprüsü' olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişimi'nin önemine vurgu yaptı.

Karadeniz Girişimi'nin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının son iki haftada yüzde 15'ler oranında arttığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.

Kremlin'den açıklama: Putin koşulları yineledi

Türk ve Rus liderlerin görüşmelerine ilişkin Kremlin'den de bir açıklama geldi. Açıklamada, Putin'in tahıl anlaşmasına yeniden katılmak için öne sürdüğü şartları bir kez daha tekrarladığı belirtildi. Rusya anlaşmaya dönmek için, kendi gıda ve gübre ihracatı için şartları iyileştiren paralel bir anlaşmanın uygulanmasında ısrar ediyor.

Açıklamada ayrıca Putin'in, Türk mevkidaşına telefon görüşmesinde, gıda kıtlığından etkilenen Afrika ülkelerine tahıl sevkiyatı konusunda yardımcı olması için teklifte bulunduğu belirtildi. Kremlin'in açıklamasında, "Türkiye ve diğer ilgili ülkelerle bu konuda işbirliği yapma isteği ifade edildi" denildi.

DHA,ANKA,Reuters,AFP/TY,SÖ

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