Erdoğan ile Putin Libya'yı görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Libya'daki gelişmeler ve COVID-19 pandemisiyle mücadelede işbirliği imkanlarını görüştü.

Telefon görüşmesi ile ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin Libya'daki durumdan endişe duyduğu belirtilerek ülkede süre kısıtlaması olmaksızın ateşkesin yeniden sağlanmasının gerekliliğine vurgu yaptıkları kaydedildi.

Kremlin açıklamasına göre Erdoğan ve Putin, çatışan tarafların ocak ayında Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansta alınan kararlar temelinde diyaloğa geri dönmesi çağrısı yaptı.

Libya'nın başkenti Trablus

UMH stratejik üssü ele geçirdi

Libya'da son dönemde askeri alanda Türkiye'nin desteklediği ve BM tarafından meşru hükümet olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) lehine gelişmeler yaşanıyor. UMH'ye bağlı birlikler son olarak bugün ülkenin batısındaki stratejik öneme sahip El Vatiyye hava üssünü ele geçirdiklerini açıklamış, burada konuşlu Rus yapımı Pantsir füze savunma sistemine el konduğunu bildirmişti.

Türkiye, Fayiz Serrac başkanlığındaki Trablus merkezli UMH'nın baş destekçisi konumundayken, Rusya'nın karşı cephedeki General Halife Hafter'e destek verdiği biliniyor. Hafter nisan sonunda yaptığı açıklamada BM öncülüğünde 2015 yılında imzalanan ve ülkede ulusal birlik hükümeti kurulmasını öngören anlaşmanın "geçmişte kaldığını" söylerek kendini "halktan aldığı yetkiyle" Libya'nın hakimi ilan etmişti. Rusya, Hafter'in bu adımını onaylamadığını açıklayarak taraflara diyaloğa geri dönme çağrısı yapmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Hafter'in Libya halkının nasıl yaşaması gerektiği konusunda tek başına karar vereceğine dair açıklamasını tasvip etmiyoruz" tepkisini vermişti.

Korona tedavisi ve aşı çalışmalarında işbirliği

Erdoğan-Putin görüşmesinde yeni koronavirüs pandemisiyle mücadelenin de gündeme geldiği bildirildi. Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin virüse karşı işbirliğinin önemine vurgu yaptıkları, hastaların tedavisi ve virüse karşı aşı çalışmaları konusunda işbirliği imkanlarını görüştükleri kaydedildi.

Görüşmede Putin'in Rus vatandaşlarının ülkelerine gönderilmelerinde gösterilen işbirliği ve Rusya'daki bazı bölgelere gönderilen insani yardımlar nedeniyle Türk yetkililere teşekkürlerini ilettiği de bildirildi.

Erdoğan ile Putin'in ayrıca ikili ticaret ve ekonomik işbirliği konusunda da görüş alışverişinde bulunduğu, bu alanlarda çeşitli düzlemlerdeki düzenli diyaloğun devamında mutabık oldukları kaydedildi.

DW,dpa/BK,EC

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