 Erdoğan ile Karamollaoğlu görüştü | GÜNDEM | DW | 10.11.2021

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GÜNDEM

Erdoğan ile Karamollaoğlu görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Karamollaoğlu, "Hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı" dedi.

Türkei Recep Tayyip Erdogan traf sich mit dem Vorsitzenden der Saadet-Partei Temel Karamollaoglu in Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, görüşmenin ardından Saadet Partisi'nin genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri, bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA,ANKA/TY

© Deutsche Welle Türkçe

 