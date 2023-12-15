Erdoğan ile Biden telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, İsveç'in mümkün olduğunca yakın bir zamanda NATO'ya üye olmasının önemine vurgu yapılarak iki liderin "İsveç'in üyeliği dahil, NATO ittifakının güçlendirilmesi ve Türkiye'nin NATO ile uyumlu işlerliğinin daha da artırılması" konularında istişarelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada iki liderin gelecek yıl Temmuz ayında Washington'da düzenlenecek NATO zirvesine giden süreçte yakın temasta kalma konusunda mutabık kaldıkları da kaydedildi.

Başkan Biden'ın, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde son dönemde atılan yapıcı adımlara desteğini ifade ettiği, iki liderin ayrıca İsrail ile Hamas arasındaki savaşı da görüşmede ele aldığı bildirildi. Biden'ın İsrail'in kendini savunma hakkına desteğini bir kez daha dile getirdiği belirtilirken iki liderin Gazze'ye insanî yardımın artırılması çabalarını ve sivillerin korunması ile Filistin halkına bir siyasi perspektif sunulması gerekliliğini de ele aldığı kaydedildi.

Erdoğan: Kalıcı ateşkes sağlanması ABD'nin tarihi sorumluluğu

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada da görüşmede, "İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meselelerin ele alındığı" bildirildi.

Erdoğan'ın görüşmede, "Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini, ABD’nin İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini, hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini ve bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD'nin tarihi sorumluluğu olduğunu" söylediği kaydedildi.

Erdoğan'ın, "İsrail'in saldırılarının derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulunduğu, ayrıca Türkiye'nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasının en makul ve kalıcı çözüm olduğunu" ifade ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı, görüşmede F-16 konusunun da ele alındığını bildirdi, ancak ayrıntı vermedi.

DW/BK,JD

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