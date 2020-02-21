 Erdoğan: İdlib′den çekilmeyeceğiz | DÜNYA | DW | 21.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Erdoğan: İdlib'den çekilmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Esad rejimi İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece İdlib’den çekilmeyeceklerini" söyledi.

default

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı telefon görüşmesinde "İdlib'deki tüm gelişmeleri tepeden tırnağa ele alacaklarını" belirterek, Türkiye'nin tutumunun bu görüşme sonrasında açıklığa kavuşacağını kaydetti.

İdlib konusunda Almanya Başbakanı Angela  Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Erdoğan, Merkel ve Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda yaptığı görüşmede İdlib'de çok kararlı bir ateşkes için bir davet teklifinde bulunduğunu kaydedetmişti. Erdoğan, "Tabii bu  davet karşısında henüz beklenen bir yaklaşım, cevap vardır diyemem. Bir de Dörtlü Zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler. İstanbul'daki teklifle ilgili de henüz Putin, onlara arzu edilen cevabı vermedi. 'Biz Erdoğan ile bunu görüşürüz' dediler" diye konuşmuştu.

"İdlib'den çekilmeyeceğiz"

"Rejim İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece, oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz" diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etmişti: 

"İdlib'den bir milyona yakın insan Türkiye sınırlarına doğru göç etti. Biz bunlara nerelerde iskan imkanı sağlayacağız? Ancak aldığımız tedbirler sınırımızdan Suriye'nin içine doğru 30-35 kilometre gibi bir koridoru güvenli bölge ilan edelim, bu güvenli bölgede de biz yeni bir adım attık. O da 'Briket barakalar yapalım, 25-30 metrekare' dedik. Briket barakalarla ilgili çalışmalarımız orada devam ediyor. Kış mevsimi içerisinde, oradaki kardeşlerimizin kışın bu sert iklimine hiç olmazsa dayanma gücü biraz daha artmış olur. Bunun yanında gıdaydı, yiyecekti, sağlık imkanlarıydı bütün bunlara yönelik de Kızılayımızın, AFAD'ımızın yoğun çalışmaları var. Şansölye Merkel, 25 milyon avro bana söz vermişti, 'Kızılhaç vasıtasıyla bunu size ulaştıralım' diye. Fakat o da Mülteciler Komisyonu vasıtasıyla geldiği için biraz formaliteler uzuyor. Henüz Kızılayımıza gelmedi. Bugün Macron'a da aynı teklifi yaptım."

Patriot sorusu

Erdoğan bir gazetecinin Türkiye'nin ABD'den Patriot füze savunma sistemi talep ettiğine yönelik iddialarla ilgili sorusu üzerine "Biliyorsunuz biz Sayın Trump'tan bize Patriot vermelerini istedik. 'Nasıl ki biz Rusya'dan S-400 alıyorsak sizden de Patriot alalım‘ dedik. Tek düze çalışmak istemiyoruz. S-400 de Patriot da kullanabiliriz. Ama ona olumlu cevap vermediler, veremediler" diye konuşmuştu.

Savunma Bakanı Hulusi Akar dün ABD'nin Türkiye'ye Patriot füzesi konuşlandırabileceğini söylemişti. Akar, "Çünkü bizim ülkemize karşı hem füze tehdidi var, hem de bu konuda daha önce yaşanmış bazı olaylar var. ABD'nin Türkiye'ye Patriot batarya desteği olabilir" demişti. Akar, Rusya'dan satın alınan S-400'lerin faaliyete geçeceğinden de "kimsenin şüphesi olmaması" gerektiğini kaydetmişti.

DW, DHA / HT,BK
© Deutsche Welle Türkçe
 

Önerdiğimiz linkler

Rusya: Türkiye İdlib’e mühimmat yığdı

Rusya Türkiye’nin İdlib bölgesine haftalardır askeri teçhizat ve mühimmat yığdığını açıkladı. Açıklamada, yüzbinlerce Suriyelinin İdlib’den Türkiye sınırına doğru kaçtığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü. (21.02.2020)  

AB'den İdlib'deki saldırıların son bulması için ateşkes çağrısı

Avrupa Birliği Konseyi İdlib’de Suriye hükümet güçlerinin saldırılarını derhal durdurmasını istedi. Konsey bütün taraflara sürdürülebilir bir ateşkes çağrısında bulundu. (21.02.2020)  

Rusya'dan Türkiye'ye sert çıkış: Teröristlere desteği bırakın

Rusya, Türkiye'ye Suriye'de "teröristlerin eylemlerini desteklemeye son vermesi" çağrısı yaptı. Öte yandan Türkiye'nin ABD'den Hatay'a Patriot konuşlandırmasını istediği iddia edildi. (20.02.2020)  

İdlib'de iki Türk askeri hayatını kaybetti

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki bir hava saldırısında iki askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. (20.02.2020)  

Benzer içerik

Russland | Vladimir Putin

Kremlin'den İdlib açıklaması 21.02.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi sonrasında Kremlin'den yapılan açıklamada "İdlib'deki cihatçıların saldırgan eylemlerinden duyulan endişe"ye vurgu yapıldı.

Türkei Istanbul | Wladimir Putin, Russland & Recep Tayyip Erdogan

Rusya'dan Türkiye'ye sert çıkış: Teröristlere desteği bırakın 20.02.2020

Rusya, Türkiye'ye Suriye'de "teröristlerin eylemlerini desteklemeye son vermesi" çağrısı yaptı. Öte yandan Türkiye'nin ABD'den Hatay'a Patriot konuşlandırmasını istediği iddia edildi.

Syrien Raketenangriff in Idlib

BM'den Türkiye ve Rusya'ya Suriye uyarısı 19.02.2020

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib gerginliğinin Suriye'deki şiddeti daha da artırabileceği uyarısında bulundu. Rusya ise BM Güvenlik Konseyi'ndeki "ateşkes" deklarasyonunu veto etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Rusya: Türkiye İdlib’e mühimmat yığdı

Rusya Türkiye’nin İdlib bölgesine haftalardır askeri teçhizat ve mühimmat yığdığını açıkladı. Açıklamada, yüzbinlerce Suriyelinin İdlib’den Türkiye sınırına doğru kaçtığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.  

FOTO-GALERİ

default

Altın Ayı için Yarışan Filmler

70'inci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 18 film Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor.  