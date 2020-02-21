Erdoğan: İdlib'den çekilmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı telefon görüşmesinde "İdlib'deki tüm gelişmeleri tepeden tırnağa ele alacaklarını" belirterek, Türkiye'nin tutumunun bu görüşme sonrasında açıklığa kavuşacağını kaydetti.

İdlib konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Erdoğan, Merkel ve Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda yaptığı görüşmede İdlib'de çok kararlı bir ateşkes için bir davet teklifinde bulunduğunu kaydedetmişti. Erdoğan, "Tabii bu davet karşısında henüz beklenen bir yaklaşım, cevap vardır diyemem. Bir de Dörtlü Zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler. İstanbul'daki teklifle ilgili de henüz Putin, onlara arzu edilen cevabı vermedi. 'Biz Erdoğan ile bunu görüşürüz' dediler" diye konuşmuştu.

"İdlib'den çekilmeyeceğiz"

"Rejim İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece, oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz" diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etmişti:

"İdlib'den bir milyona yakın insan Türkiye sınırlarına doğru göç etti. Biz bunlara nerelerde iskan imkanı sağlayacağız? Ancak aldığımız tedbirler sınırımızdan Suriye'nin içine doğru 30-35 kilometre gibi bir koridoru güvenli bölge ilan edelim, bu güvenli bölgede de biz yeni bir adım attık. O da 'Briket barakalar yapalım, 25-30 metrekare' dedik. Briket barakalarla ilgili çalışmalarımız orada devam ediyor. Kış mevsimi içerisinde, oradaki kardeşlerimizin kışın bu sert iklimine hiç olmazsa dayanma gücü biraz daha artmış olur. Bunun yanında gıdaydı, yiyecekti, sağlık imkanlarıydı bütün bunlara yönelik de Kızılayımızın, AFAD'ımızın yoğun çalışmaları var. Şansölye Merkel, 25 milyon avro bana söz vermişti, 'Kızılhaç vasıtasıyla bunu size ulaştıralım' diye. Fakat o da Mülteciler Komisyonu vasıtasıyla geldiği için biraz formaliteler uzuyor. Henüz Kızılayımıza gelmedi. Bugün Macron'a da aynı teklifi yaptım."

Patriot sorusu

Erdoğan bir gazetecinin Türkiye'nin ABD'den Patriot füze savunma sistemi talep ettiğine yönelik iddialarla ilgili sorusu üzerine "Biliyorsunuz biz Sayın Trump'tan bize Patriot vermelerini istedik. 'Nasıl ki biz Rusya'dan S-400 alıyorsak sizden de Patriot alalım‘ dedik. Tek düze çalışmak istemiyoruz. S-400 de Patriot da kullanabiliriz. Ama ona olumlu cevap vermediler, veremediler" diye konuşmuştu.

Savunma Bakanı Hulusi Akar dün ABD'nin Türkiye'ye Patriot füzesi konuşlandırabileceğini söylemişti. Akar, "Çünkü bizim ülkemize karşı hem füze tehdidi var, hem de bu konuda daha önce yaşanmış bazı olaylar var. ABD'nin Türkiye'ye Patriot batarya desteği olabilir" demişti. Akar, Rusya'dan satın alınan S-400'lerin faaliyete geçeceğinden de "kimsenin şüphesi olmaması" gerektiğini kaydetmişti.

DW, DHA / HT,BK

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