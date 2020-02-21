Erdoğan: İdlib'de en büyük sıkıntı hava sahasını kullanamamak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib vilayetinde ilerleyen Suriye ordusuna karşı geri adım atılmayacağını söyledi. Türkiye'nin "coğrafyada misafir değil ev sahibi olduğunu" belirten Erdoğan, "Bunun için İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız" diye konuştu.

Partisi AKP'nin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin halen topraklarında 3,7 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini, İdlib'den bir milyonu aşkın yeni göç dalgasını sessiz sedasız kabul edemeyeceğini söyledi. Erdoğan, "Talebimiz, rejimin saldırılarını bir an önce sona erdirip Soçi Muhtırası sınırlarına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesidir. Böylece sınırlarımıza doğru harekete geçen kitlelerin yeniden evlerine dönebilmelerini sağlayabileceğiz. Rusya maalesef bu insani hassasiyeti bir türlü kabul etmek istemiyor" dedi.

Türkiye'nin gözlem noktalarındaki Türk askerlerinin güvenliğini sağlamak ve halkı rejime karşı korumak için İdlib'deki askeri varlığını güçlendirdiğini belirten Erdoğan, "Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız" diye konuştu. Bölgede hava sahası Rusya'nın kontrolünde bulunuyor. Rus savaş uçakları, Esad birliklerinin operasyonlarına havadan destek veriyor.

Rusya'dan Türkiye'ye Libya suçlaması

Diğer yandan İdlib'deki durumu görüşmek üzere Türkiye'ye gelen Rus heyet bugün Ankara'da temaslarda bulunuyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Ankara'daki temaslarla ilgili bir soruya, görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkmasını bekledikleri yanıtını verdi.

Bogdanov, Libya ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Libya'da çatışan taraflarınOcak ayında Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansta hedeflenen kalıcı ateşkesi hayata geçirmeye niyetli olduklarına dair bir işaret görmediklerini söyleyen Bogdanov, Türkiye'nin Libya'daki rolünü de eleştirdi. Rus ajanslarına yansıyan haberlere göre Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye'yi "yabancı savaşçıların Libya'ya geçişine yardım etmek"le suçladı.

DW,rtr/BK,GA

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