Erdoğan İdlib için Moskova'ya gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gidiyor. Suriye'nin kuzeyinde isyancıların kontrolündeki son bölge olan İdlib'le ilgili temaslarda bulunacak olan Erdoğan'ın bölgede Türk askerlerine yönelik saldırıları gündeme getirmesi bekleniyor.

Erdoğan ve Putin Eylül 2018'de İdlib'te ateşkes sağlanması konusunda anlaşmış, ancak Suriye ordusu Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'de isyancılara karşı geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı. Türkiye'nin İdlib vilayetine 12 gözlem noktası bulunuyor.

Erdoğan'ın Suriye açıklamaları

Erdoğan, Moskova ziyareti öncesi de Suriye'ye ilişkin açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşmadaki son durumu değerlendirdi. Erdoğan, "Fırat'ın doğusundan, Irak sınırına kadar olan hat boyunca güvenli bölge oluşturma çabalarında yavaş yavaş mesafe alıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin kara birliklerinin çok yakında bölgeye girmesini beklediklerini açıklayan Erdoğan, "İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya çalışılırsak tüm hazırlıklar tamamdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz" dedi.

İdlib'de Suriye ordusundan kaynaklanan ihlaller olduğunu söyleyen Erdoğan, "Suriye sınırını temizleme kararlılığımızı kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

Güvenli bölge anlaşması

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen görüşmelerde yaklaşık iki hafta önce anlaşma sağlanmıştı. Buna göre taraflar, güvenli bölgenin koordinasyonu ve yönetimi için Türkiye'de müşterek harekat merkezinin kurma kararı almıştı. Merkez, haftasonu itibariyle tam kapasite faaliyete başlamıştı.

Ankara'nın verdiği bilgiye göre, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çekilmesiyle Fırat'ın doğusunda kalan başta Kobani, Telabyad, Rasulayn, Kamışlı ve Amude bölgeleri olmak üzere 10 noktaya gözlem üssü kurulacak. Bu üslerin kontolünden Türkiye sorumlu olacak.

Türkiye son üç yıl içerisinde iki kez Suriye'nin kuzeyine askeri harekât düzenledi. Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı operasyonu, Mart 2017'ye kadar sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile düzenlediği operasyonda Cerablus, El Bab ve Dabık gibi noktalardan IŞİD güçleri çıkarıldı. 2018'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda ise Suriye'nin Afrin kenti kontrol altına alındı.

DW,DHA/ÖA,GY,HS,GA

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