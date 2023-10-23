Erdoğan İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan'ın İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladığını ve TBMM'ye sevk ettiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, X hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'ın kararından memnuniyet duyduklarını belirterek "Artık bu meseleyi ele almak parlamentoya kalıyor" dedi ve NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla beklediklerinin altını çizdi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de açıklamasında, "Onaylama için hızlı bir oylama yapılmasını ve İsveç'in çok yakında tam bir NATO müttefiki olarak kabul edilmesini sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından onlarca yıldır sürdürdükleri askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO'ya katılmak için Mayıs 2022'de ortak başvuruda bulunmuştu. Finlandiya NATO'ya üye olurken, Ankara İsveç'e karşı çekimser tutumunu sürdürdü.

Ankara PKK gibi terör örgütleriyle etkin mücadele etmemek, onların faaliyetlerini yasaklamamak ve terör örgütü üyesi olmakla suçladığı kişileri Türkiye'ye iade etmemek gibi gerekçelerle İsveç'in NATO üyeliğine onay vermedi. Türkiye İsveç'ten ayrıca Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunun da kaldırılmasını talep etti. Bu kapsamda Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında bir ortak mekanizma kurulurken İsveç, terörle mücadele yasalarını sertleştirdi ve Türkiye'ye yönelik silah ihracat kısıtlamalarını da kaldırdı.

İsveç'te son aylarda düzenlenen çok sayıda Kur'an yakma eylemi de iki ülke arasındaki iplerin daha da gerilmesine yol açtı, söz konusu eylemlere İsveç'in düşünce ve gösteri özgürlüğü çerçevesinde izin vermesi Ankara tarafından sert biçimde eleştirildi.

Türkiye, 2023 Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO zirvesinde sağlanan mutabakatın ardından İsveç'in üyeliğine itirazını kaldırdı. Mutabakat metninde NATO desteği karşılığında İsveç'in oluşturulacak Güvenlik Paktı çerçevesinde terörle mücadele konusunda Türkiye'ye güvence verdiği belirtildi

Bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için İttifak üyesi ülkelerin hükümetlerinin yanı sıra meclislerinin de onay vermesi gerekiyor. İttifak ülkeleri arasında Türkiye ile birlikte Macaristan da İsveç'in üyeliğini henüz onaylamadı. Macaristan'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin tutumunun beklendiği bildirilmişti.

AP,rtr/BÖ,ETO

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