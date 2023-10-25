Erdoğan: İsrail'e gitme projemiz iptal

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve bir mücahitler grubudur" dedi. Erdoğan İsrail'e gitme projesini iptal ettiğini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grubu toplantısında yaptığı açıklamada "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve bir mücahitler grubudur" dedi.

İsrail'e seslenen Erdoğan "Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok" diye konuştu. İsrail'in çocukları öldürdüğünü söyleyen Erdoğan "Biz bu çocukların öldürülmesine, bunların paramparça edilmesine asla müsaade edemeyiz çünkü biz insanlıktan nasibimizi aldık" ifadelerini kullandı. "Ben bu Davos'ta o zamanki başbakanlarına söylemiştim. Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz demiştim" diyen Erdoğan "Babasının böğrüne sığınmış o çocuğu nasıl kurşunladıklarını biliyoruz. O günden bu yana Davos'a bir daha gitmedim" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan (19 Eylül 2023) Fotoğraf: AK Party/Zuma/picture alliance

"İsrail'e gitme projemiz iptal"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile New York'ta yaptığı görüşmeye de değinen Erdoğan "Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Nerede? Kendi evimizde, Türk Evi'nde, Amerika'da. İyi niyetimiz vardı. Ama iyi niyetimizi suistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı. İptal, gitmeyeceğiz. Eğer iyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi ama şimdi maalesef o da olmayacak çünkü iyi niyetimizi de bunlar suistimal ettiler" dedi.

Erdoğan "Bulutlar üzerinden ölüm kusan savaş uçaklarıyla çocukları öldürenlere 'Siz de böyle koşmuştunuz bir zaman. Çocuklara kıymayın efendiler' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan Erdoğan hem İsrail'in diğer bölgelere saldırılarının hem de İsrail topraklarına füze atışlarının kesilmesi, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması konusunda doğrudan ya da dolaylı müzakerelere başlanması gerektiğini söyledi. Erdoğan "Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamak için hemen bir insani koridor oluşturulmalı. İhtiyaç maddelerinin girişine, yaralıların çıkışına tahditsiz izin verilmelidir. Biz hastanelerimizi bütün bu yaralıların tedavisi için emre amade kıldık, kılıyoruz" dedi.

"Gelişmeler haçlı-hilal anlayışıyla devam ettirilmemeli"

"Savaşın yayılmaması için tüm aktörler sorumlu hareket etmeli. Bölge dışı güçler İsrail'le dayanışma adına ateşe benzin taşımaktan vazgeçmelidir. Akıl ve vicdan sahibi diğer tüm ülkeleri İsrail devletinin aklıselime dönmesi için Netanyahu hükümetine baskı kurmaya davet ediyorum" diyen Erdoğan "Bu gelişmeleri bir haçlı-hilal anlayışıyla devam ettirmemenin gereğini hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin garantör olma önerisini yineleyen Erdoğan bir "İsrail-Filistin Barış Konferansı" toplanması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fotoğraf: türkisches Außenministerium

Fidan'dan ateşkes ve insani koridor çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Gazze'deki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakan Fidan "Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından sökülerek atılmasına da razı gelmeyeceğiz. Bu sadece Filistinlilere yapılan bir zulüm değil aynı zamanda Mısır'ın, Ürdün'ün, Beyrut'un istikrarsızlaştırılmasını da sağlayacak olan bir gelişme olacaktır. İsrail, bu yanlıştan acilen dönmelidir" diye konuştu.

Fidan "Filistinli kardeşlerimizin çoluk çocuk, hasta yaşlı demeden okullarda, hastanelerde ve camilerde bile hedef alınması insanlığa karşı işlenen bir suç niteliğindedir" dedi.

"Gazze'ye yönelik bir kara harekatı bu vahşeti tam bir katliama çevirecektir" diyen Fidan "Gazze'de savaşın ve sivillere yönelik saldırıların durdurulması için alınabilecek tedbirler aciliyet arz etmektedir. Hemen ateşkes ilan edilmeli ve insani yardımlar için bir koridor oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

DW / EC, TY

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