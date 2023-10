Erdoğan: İsrail Gazze'de devlet gibi davranmıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarla ilgili de açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını eleştiren Erdoğan "Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırıları, dünya kamuoyu nezdinde İsrail'i hiç beklemediği ve istenmeyen konuma itebilir" dedi.

Erdoğan "Bir şehrin suyunu, elektriğini, giriş çıkışlarını kesip altyapısını çökerterek, camisinden kilisesine tüm ibadethanelerini, okullarını yıkarak insanların en temel insani ihtiyaçlarına erişmesini engelleyerek, içinde sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek, velhasıl her türlü utanç verici yöntemle yürütülen bir çatışma, savaş değil katliamdır" ifadelerini kullandı.

"Sivil yerleşimleri bombalamak, sivil insanları kasten öldürmek, bölgeye insani yardım getiren araçları engellemek, üstelik bütün bunları maharet gibi sunmak devlet değil ancak örgüt refleksi olabilir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail, devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır" diye konuştu.

Gazze Şeridi'ne insani yardımların kesilmesi tartışmalarına da değinen Erdoğan "İnsani yardımların kesilmesi gibi Filistin halkını topyekun cezalandırmayı amaçlayan fevri kararlardan herkes uzak durmalıdır" dedi. Erdoğan "Bölgemizi içine girdiği bu anafordan süratle çıkarmak için Türkiye olarak, arabuluculuk ve 'adaletli hakemlik' dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" diyerek arabuluculuk teklifini bir kez daha ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'ya yönelik hava operasyonlarının süreceğini belirtti. Erdoğan, "Bir süredir yürüttüğümüz yoğun hava operasyonlarını; daha da artırarak, terör örgütü mensuplarını her an, her yerde imha edeceğimizi göstererek sürdüreceğiz" diye konuştu.

DW/EC, JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?