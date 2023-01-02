Erdoğan: İhracatımız 254,2 milyar dolara yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı içinde Türkiye'nin ihracatının bir önceki yıla göre 12,9 artarak, 254,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Erdoğan, "Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam cumhuriyet tarihimizin rekorudur" dedi.

"Hedefimiz, Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasındaki yerini almasını sağlamaktır" diyen Erdoğan, bu hedefe ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. 20 yıl önce iktidara geldiklerinde ihracatın 36 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Erdoğan, geçen süre içinde ihracat hacminin yedi kat arttığını kaydetti.

Erdoğan, "Aylık ortalama 3 milyar dolar ihracattan 21 milyar doların üzerinde ihracata çıktık. Ülkemizde 2002 yılında 33 bin 523 firmamız ihracat yaparken, geçen sene bu sayı 111 bini geride bıraktı" şeklinde konuştu.

"İhracatımızda kendi paramızı giderek etkin kullanmaya başladık" diyen Erdoğan, Türk Lirası ile gerçekleşen ihracat hacminin yaklaşık 350 milyar liraya ulaştığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin ihracat yaptığı bölgelere ilişkin olarak da şunları söyledi:

"En önemli ticari ortağımız Avrupa Birliği'ne olan ihracatımızın yüzde 12 oranında artış kaybetmesi ayrıca önemlidir. Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'ne verdiğimiz dış ticaret fazlası net 10 milyar doların üzerine çıktı. Bunun yanında ihracatımız, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 19,3, Kuzey Amerika ülkelerine yüzde 17,1, Avrupa Birliği dışı- Avrupa ülkelerine yüzde 16, Kuzey Afrika bölgesine yüzde 9,8 oranında arttı."

Hizmet ticaretinde de Türkiye'nin dünyadaki konumunu geliştirmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, "Hizmet ihracatımızı 20 yılda 14 milyar dolar seviyesinden önceki sene itibariyle 61,4 milyar dolar seviyesine çıkarmıştık" ifadelerini kullandı.

DHA/JD, BÖ