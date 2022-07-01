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Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

Erdoğan: İdam konusu tartışmaya açılabilir

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi dönüşü İsveç ve Finlandiya’yı takipte olacaklarını söyledi. Erdoğan idam cezasına dair de açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi  sonrası Madrid'den dönüşte uçakta verdiği söyleşide İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya üyelik başvuruları, Suriye'ye harekat ve idam cezası dahil güncel konularda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pınar Gültekin cinayeti davasındaki ceza indirimi kararının ardından yaşanan idam tartışmalarına dair sorulan bir soruya "Bu konu ile ilgili olarak Devlet Bey’in de zaten bir açıklaması olmuştu. İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve bu tartışmaya açılabilir" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan şöyle devam etti: "Tabii Pınar Hanım’ın ölümü rastgele bir ölüm de değil. Tamamen burada bir vahşet söz konusu. Bu vahşet bu millete yakışmaz. Böyle bir şeye katlanmamız da mümkün değil. Bunun için de gerekli müzakereleri, tartışmaları Adalet Bakanım ile de yaptık, bunları konuştuk. Gerekirse bu tekrar gündeme getirilerek tartışma konusu haline gelmeli. Bu tartışmadan ne çıkar bunu görmeliyiz. Ardından da çıkan neticeye göre bir adım atılabilir. Çünkü Pınar Hanım'ın durumunun benzeri birçok vahşetler var. Bunlar hakikaten böyle yenilir yutulur şeyler değil. Onun için burada da bu işin müzakeresi tartışmaları hepsi yapılır. Tabii bu bir anayasa değişikliği gerektiren de bir konu. Daha önce de söylemiştim, burada Adalet Bakanlığımızın yaptığı çalışmada parlamento böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım" şeklinde cevap verdi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış, ancak cezası haksız tahrik indirimi sonucu 23 yıla indirilmişti. Avcı'nın aldığı ceza indirimi tartışmalara neden olmuştu.

İsveç ve Finlandiya'yı "takip edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine  dair "Bu süreç içerisinde ne yapacaklar, nasıl bir yol izleyecekler? Bunlar gerçekleştikten sonra, bu süreçte takip edeceğiz. Ki onay merciimiz parlamentomuzdur. Parlamentomuzun onayı olmadan zaten bu iş yürürlük kazanmıyor. Onun için bu konuda bir telaşa gerek yok" dedi ve ekledi "Bu bakımdan bizler bu müzakereleri arkadaşlarımızla nasıl kararlı bir şekilde yürüttüysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla takibini yaparız. Bundan sonraki süreç özellikle İsveç ve Finlandiya'ya aittir. Herhangi bir yanlışları vesaire olduğu zaman zaten kapı gibi belgeler elde, oradan gereğini yaparız."

Erdoğan iki ülkede bulunan terör şüphelilerinin iadesine yönelik soruya "Şimdi bu konuda verilmiş sözler var. Örneğin İsveç 73 teröristi bize gönderecek. Şu anda 3-4 tane gönderdiler. Ama bunlar bizim için yeterli değil. Tabii bunları Adalet Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız yakın markaja alıp takibini yapacak ve bu teröristleri gönderin bakalım diyecek. Bunların hepsi bizim taleplerimiz olarak şu anda ortada. Bunlar geldi geldi; gelmediği takdirde gereği ne ise o gereğini de biz her an kurumlarımız ve birimlerimiz vasıtasıyla yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Suriye'ye yeni harekat

Suriye'ye yönelik yeni bir harekat olasılığına dair bir soruya Erdoğan şu şekilde yanıt verdi: "Bu konuyla ilgili olarak benim her zaman bir ifadem var; bir gece ansızın gelebiliriz. Hiç telaşa gerek yok. Aceleye gerek yok. Biz zaten şu anda o bölgede çalışıyoruz. Malum, bir taraftan Irak'ın kuzeyindeki çalışmalarımız, bir taraftan yine aynı şekilde Suriye'nin kuzeyinde, Afrin'de vesaire çalışmalarımız var. Bu arada tabi üzüntümüz büyük, şehitlerimiz de oluyor ama onlara 1'e 10 bedelini ödetiyoruz. Şu anda bu harekât yürüyor. Ama tabii şu ana kadar anlaşılanın veya anladığınızın ötesinde beklentiler var. Onun da farkındayım. Biraz sabırlı olursak, biz şu anda peyderpey yürüttüğümüz operasyonların fevkinde olanı da inşallah en güçlü şekilde vakti saati geldiğinde gerçekleştiririz."

DW / SSB, JD

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