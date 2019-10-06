Erdoğan: IŞİD'e yönelik rakamlar abartılı

ABD'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenleyeceği bir askeri operasyona engel olmayacağı mesajı taşıyan açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunda açıklamalarda bulundu.

Sırbıstan ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, operasyon konusunda kararlı olduklarını vurguladı. ABD'ye ait askeri birliklerin bölgeden geç de olsa çekilmeye başladığını belirten Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini kabul etmemiz asla mümkün değil" dedi.

Beyaz Saray tarafından Pazar gece saatlerinde yapılan açıklamada, ABD'nin operasyonu desteklemeyeceği ve operasyona dahil olmayacağı belirtildi.

"IŞİD militanları Türkiye'nin sorumluluğunda"

Beyaz Saray açıklamasında IŞİD'e yönelik operasyonlar da değerlendirildi. Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine bölgedeki IŞİD militanlarını geri alma konusunda baskı yapıldığı ancak söz konusu ülkelerin bu talebi yerine getirmediği belirtildi. Açıklamada, son iki yıl içinde tutuklanan IŞİD militanlarının artık Türkiye'nin sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

Erdoğan'a IŞİD militanlarının akıbeti ve sayının basına yansıdığı gibi on binleri bulup bulmadığı soruldu. Bölgedeki IŞİD militanlarının saysının on binleri bulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Erdoğan, "rakamlar abartılı" dedi.

Erdoğan, konuya ilişkin çalışma yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu: Ülkenin güvenliğini sağlamaya kararlıyız

Erdoğan'ın konuşması öncesi açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin operasyon konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Çavuğoğlu'nun Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur,barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." ifadesi kullanıldı.

DW,AFP/MY,GA

© Deutsche Welle Türkçe