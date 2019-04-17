 Erdoğan: İçimizde bize yanlış yapanlar var | TÜRKİYE | DW | 27.04.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: İçimizde bize yanlış yapanlar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden AKP içindeki bazı siyasetçileri eleştirerek “bize yanlış yapanlar var” ifadesini kullandı. Erdoğan, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin hukuki mücadeleyi de sürdüreceklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lideri olduğu AKP’nin Kızılcahamam’da düzenlenen 28’inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yerel seçim sonuçlarına ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında isim vermeden AKP içindeki siyasetçileri de eleştirerek, “Ne yazık ki biz dışarıyla bir mücadele verirken ama içimizde de bize yanlış yapanların da olduğunu burada ifade etmeden geçemeyeceğim” dedi.

Erdoğan, “Birçok dönem bunu yaşadık maalesef içimizde belli seviyelere gelen, belli noktalara gelenlerin yaptığı çalışmalar yenilir yutulur cinsten değil. Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler bütün seçim kampanyası boyunca, bu adamlar neredeler?” ifadesini kullandı. “Hangi ilde neler olduğunu” bildiklerini söyleyen Erdoğan, “Nerede neler olduğunu, nerede neler döndüğünü bunların hepsini de biliyoruz. Gün ola harman ola. Zamanı geldiğinde tabii ki bizler bu teşkilatın geleceği için de bunların hesabını sormasını biliriz. Bunları biz sırtımızda taşıyacak değiliz” şeklinde konuştu.

“Hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları ile ilgili olarak “hukuki mücadeleyi” sürdüreceklerini belirterek, “artık bu iş bitti, kaybettik noktasında değiliz” dedi.

AKP’nin olağanüstü itirazını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararına “içimize sinse de sinmese de uyacağız” diyen Erdoğan, “Son ana kadar biz hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu bir normal yargı mücadelesi olmaktan aslında seçim hukukuna yönelik bir mücadeledir” şeklinde konuştu. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte “kararlı olduklarını” vurgulayan Erdoğan, sözlerini “Zira öyle bir şey burada var ki milletimiz diyor ki; ‘Bu İstanbul benim içime sinmedi, burada bir şaibe olduğu kesin ve bu şaibenin giderilmesi şart ki rahatlayalım'” şeklinde sürdürdü.

Dış politikaya ilişkin mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında dış politikaya ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi nedeniyle ABD ile görüş ayrılığı içinde olduklarını da hatırlattı. “Kim ne derse desin bizim için asıl önemli olan ülkemizin istikbalidir” diyen Erdoğan, "Suriye’deki terör bataklığını kurutmaya yönelik adımları atmayı ve derhal S-400 ve benzeri güvenlik tahkimatlarını yapmayı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda da,Türkiye’nin gereken bütün kriterleri yerine getirdiğini belirterek, “AB ile ilişkilerin geliştirilmesi veya sonlandırılması konusunda bir adım atılacaksa bunu yapacak olan Avrupalılardır. Türkiye’yi beğenmiyorsanız bu işi bitirelim” dedi.

DW/JD,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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