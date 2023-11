Erdoğan: Holokost utancı Avrupalı liderleri esir almış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, İsrail-Gazze savaşına yönelik tutumları nedeniyle Batılı ülkeleri eleştirerek "Holokost utancı, Avrupalı liderleri adeta esir almış durumda. Sadece yöneticiler değil, Batılı entelektüeller, basın kuruluşları ve insan hakları örgütleri de aynı şekilde İsrail'i aklamanın peşinde" dedi.

"İspanya gibi bir, iki vicdan sahibi ülkeyi dışarıda bırakırsak, Batılı kurum ve kuruluşlar Gazze'den yükselen feryatlara kulaklarını tamamen tıkadılar" diyen Erdoğan "Ateşkes sözcüğünü kullanmaktan bile çekinen bir ürkeklikle, daha doğrusu korkaklıkla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in nükleer silahları meselesinin unutturulmasına izin vermeyeceğiz"

"Irak'ta nükleer silah arayanların İsrailli bakanların kameralar önünde sarf ettiği atom bombası itirafı karşısında tek cümle kurmamaları ibretlik bir durumdur. Öyle ki İsrail nükleer güce sahip olduğunu açıkça ikrar ve itiraf ediyor" diyen Erdoğan bu konuda bir inceleme başlatılmadığını söyledi. Erdoğan "Nükleer silah meselesi öyle meskut kalınacak bir konu değildir. Bugün İsrail’e ses çıkarmayanların yarın başka ülkelere söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Malumun ilamı olarak gördüğümüz İsrail’in nükleer silahları meselesinin unutulmasına ve unutturulmasına Türkiye olarak izin vermeyeceğiz" dedi.

"Adriyatik'ten Çin Seddi'ne"

"Ülkemizde Gazze'deki katliamlara, Filistin meselesine, Kudüs davasına şaşı bakanlara hatta kendi akıllarınca istihza ile sulandırmaya çalışanlara hatırlatmak istediğim bir gerçek var" diyen Erdoğan "Türkiye'nin siyasi ve kültürel sınırları kendi resmi sınırlarından değil, Adriyatik’ten Çin Seddi'ne diye ifade edilen çok daha geniş hattan başlar" ifadesini kullandı. Erdoğan "Ne zaman ki biz bu coğrafyaları kendi dışımızda görmeye başlarsak o vakit eldeki vatan da tehlikeye düşmüş olur" diye konuştu.

"Karabağ'ın gönlümüzdeki yeriyle Gazze'ninki aynı"

"Bugün Gazze'de yaşananlara tepki vermezsek, yarın 'vaad edilmiş topraklar' denilen işgalci fanatizmin, kendi topraklarımıza uzanmasına engel olamayız" diyen Erdoğan "Balkanlardan Kafkaslara, Karadeniz’den Akdeniz’in doğu kıyılarına kadar dört bir yanımızda yaşanan her hadise, bizi doğrudan ilgilendirir. Karabağ'ın gönlümüzdeki yeriyle Gazze'nin gönlümüzdeki yeri aynıdır. Tıpkı Bosna'yla Halep'i, Trablus'la Belh'i, Selanik'le Musul'u ayırt etmediğimiz gibi, kendi kadim şehirlerimizle Kudüs'ü de aynı görüyoruz" diye konuştu.

"Ermenileri istismar ettiler, kullandılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değindi. "Kimi Batılı güçler Karabağ Savaşı ile birlikte bölgemizde artık yepyeni bir dönemin başladığını halen idrak edemiyor" diyen Erdoğan, "Ermenistan'ı yıllarca kışkırtarak bu coğrafyada yaşayan tüm insanların acıları, sıkıntıları ve kavgaları üzerinden kendilerine rant devşirenler, aslında en büyük zararı Ermenilere verdiler. Gerçekleşmesi mümkün olmayan ham hayalleri körükleyerek Ermenileri istismar ettiler, kullandılar, güvensizliğe mahkum ettiler. Bu gerçeği artık Ermenistan'ın da görmesi ve kabullenmesi gerekiyor. Ermeni halkı ve yöneticilerinin güvenliği binlerce kilometre ötede değil, komşularıyla barışta ve iş birliğinde aramaları daha doğru olacaktır" dedi.

"Almanya ile iş birliğimizi güçlendirmeye kararlıyız"

Erdoğan konuşmasında Almanya'ya geçen hafta yaptığı resmi ziyarete de değindi. "Her ne kadar Gazze meselesinde farklı düşünsek de Almanya ile tarihten gelen güçlü dostluğumuza büyük ehemmiyet veriyoruz. 50 milyar doları bulan toplam ticaret hacmi ile en büyük ticaret ortağımız olan Almanya ile her alanda iş birliğimizi güçlendirmekte kararlıyız" diyen Erdoğan, bu konularda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile mutabık kaldığını söyledi. Erdoğan, "50 milyar doları bulan ticaret hacmi ile Almanya ile her türlü işbirliğini güçlendirmekte kararlıyız" dedi.

DW / EC, BK