  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Erdoğan'dan İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili açıklama

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, "Kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmenin peşindeler" dedi.

https://p.dw.com/p/4L6L0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde bir konuşma yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili olarak ilk kez bir açıklama yapan Erdoğan, "Aslında bu tartışmanın ne bizimle ne şahsımla ne milletimizle bir ilgisi yok" dedi.

"Konu bir şahsın hakimlere hakeret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibarettir" diyen Erdoğan, "Ortada ne bir siyasi tartışma ne bir fikir kavgası ne bir hizmet mücadelesi mevcuttur" diye konuştu. Erdoğan "Mahkeme kararının açıklanmasının ardından söylenenlere yazılıp çizilenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış bir sürü lafın nasıl iddialı ve emin bir şekilde ifade edildiğini gördükçe gülüyoruz. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmenin peşinde koştuğunu gördükçe de üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Demokrasiye olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz"

Anayasa'nın 138'inci maddesine göre hakimlerin görevlerini bağımsız olarak, kanuna ve hukuka uygun şekilde yaptığını söyleyen Erdoğan, "Mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek mecburiyetinde değiliz. Bizim de eleştirdiğimiz hem de en sert eleştirdiğimiz çok sayıda mahkeme kararı da olmuştur. Ama bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez. Bizim demokrasiye ve siyasetin meşru yöntemlerle yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz" dedi.

"Birileri bir mahkeme kararını bahane ederek masanın içindeki hesaplaşmayı bizim üzerimizden kendi lehine çevirmeye çalışıyor" diyen Erdoğan, "Bunun adı tek parti faşizmi" nitelemesini kullandı.

Erdoğan "Ortada henüz biten bir yargı süreci de gelen bir yasak da yok. Daha bu karar önce istinafa ardından da Yargıtay'a gidecek. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği varsa, hatası varsa zaten oralarda gerekli düzenlemeler yapılabilir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 bin oy farkla kazandığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yaptığı basın açıklamasında, "YSK Başkanı'na ve üyelerine hakaret ettiği" gerekçesiye yargılanmış ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almıştı. Savcılık, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çarşamba günü verilen cezaya itiraz etmişti.

DW / EC,ET

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan'dan İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili açıklama

Politika46 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Sansaryan Han

İşkencehaneden otele: Sansaryan Han'ın hikâyesi

İşkencehaneden otele: Sansaryan Han'ın hikâyesi

Tarih5 saat önce
Levent Göktaş

Levent Göktaş savunmasında ne dedi?

Levent Göktaş savunmasında ne dedi?

Hukuk ve Adalet6 saat önce
Sembol fotoğraf: Yatakta yatan hasta bir çocuk ve yanı başında ilaçlar, fincan, mendil...

Almanya'da ilaç krizi çocukları vurdu

Almanya'da ilaç krizi çocukları vurdu

Sağlık6 saat önce

Yeni Zelenda: 2009 sonrasında doğanlara sigara yasağı

Yeni Zelenda: 2009 sonrasında doğanlara sigara yasağı

Sağlık16 Aralık 2022
Türkei Vorsitzdende der türkischen Oppositionsparteien CHP

İmamoğlu kararının ardından: "Her şey limbo"

İmamoğlu kararının ardından: "Her şey limbo"

Politika16 Aralık 2022

Washington'dan Türkiye'ye Rusya uyarısı

Washington'dan Türkiye'ye Rusya uyarısı

Politika15 Aralık 2022
Ana sayfaya dön