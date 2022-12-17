Erdoğan'dan İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, "Kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmenin peşindeler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde bir konuşma yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili olarak ilk kez bir açıklama yapan Erdoğan, "Aslında bu tartışmanın ne bizimle ne şahsımla ne milletimizle bir ilgisi yok" dedi.

"Konu bir şahsın hakimlere hakeret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibarettir" diyen Erdoğan, "Ortada ne bir siyasi tartışma ne bir fikir kavgası ne bir hizmet mücadelesi mevcuttur" diye konuştu. Erdoğan "Mahkeme kararının açıklanmasının ardından söylenenlere yazılıp çizilenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış bir sürü lafın nasıl iddialı ve emin bir şekilde ifade edildiğini gördükçe gülüyoruz. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmenin peşinde koştuğunu gördükçe de üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Demokrasiye olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz"

Anayasa'nın 138'inci maddesine göre hakimlerin görevlerini bağımsız olarak, kanuna ve hukuka uygun şekilde yaptığını söyleyen Erdoğan, "Mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek mecburiyetinde değiliz. Bizim de eleştirdiğimiz hem de en sert eleştirdiğimiz çok sayıda mahkeme kararı da olmuştur. Ama bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez. Bizim demokrasiye ve siyasetin meşru yöntemlerle yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz" dedi.

"Birileri bir mahkeme kararını bahane ederek masanın içindeki hesaplaşmayı bizim üzerimizden kendi lehine çevirmeye çalışıyor" diyen Erdoğan, "Bunun adı tek parti faşizmi" nitelemesini kullandı.

Erdoğan "Ortada henüz biten bir yargı süreci de gelen bir yasak da yok. Daha bu karar önce istinafa ardından da Yargıtay'a gidecek. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği varsa, hatası varsa zaten oralarda gerekli düzenlemeler yapılabilir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 bin oy farkla kazandığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yaptığı basın açıklamasında, "YSK Başkanı'na ve üyelerine hakaret ettiği" gerekçesiye yargılanmış ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almıştı. Savcılık, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çarşamba günü verilen cezaya itiraz etmişti.

DW / EC,ET