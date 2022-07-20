"Harekat gündemimizde yer almaya devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ziyareti sonrası Türkiye'ye dönerken uçakta yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyine askeri harekat konusunun Türkiye'nin gündeminden çıkmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni bir harekât konusu milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek" dedi.

"Diğer taraftan bakıyorsunuz Amerika'nın oradaki elemanları terör örgütü mensuplarına eğitim yaptırıyor. Bu eğitim esnasında rejimin bayrağını da orada bunlar dalgalandırıyorlar. Niçin?" diye devam eden Erdoğan, "Güya aldatacak ya… Aldatabilirse… Yaptıkları iş, orada Türk askerine karşı bir terörist eyleme girmek. Burada da kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. Bunu yemezler" ifadelerini kullandı.

"Rusya ve İran bize gerekli desteği vermeliler"

Erdoğan, "Şu anda tabii gerek Fırat'ın doğusu gerek İdlib gerek Afrin, bütün buralardaki gelişmelerde biz hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Başından itibaren de konuştuğumuz şey şu; sınırdan 30 kilometre güneye kadar, buralardaki terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya'nın da İran'ın da bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Burada bize gerekli desteği vermelidirler" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye bunu Tahran'da yapılan görüşmelerde ifade ettiğini belirten Erdoğan, "Her ikisi de zaten yaptıkları açıklamalarda bu konulara vurgu yaptılar. Öyle zannediyorum ki PKK/YPG/PYD konularında ayrı düşünmüyoruz. Ama bundan sonra da yine bunu işlemeye devam etmemiz lazım" diye konuştu.

"Suriye'nin toprak bütünlüğüyle bir derdimiz yok"

Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili bir sorununun olmadığını bir kez daha ifade eden Erdoğan, "Ama bizim burada sınırdan 30 kilometre alan için belirttiğimiz bir husus var. Çünkü buralardan bizim sınırlarımıza sürekli taarruzlar oluyor. Bizim burada askerlerimiz şehit oldu, insanlarımız öldürüldü" dedi.

"Amerika Fırat'ın doğusunu terk etmek durumunda"

Erdoğan, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) askerlerinin Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgeyi terk etmesi gerektiğini de belirterek, "Astana sürecinden çıkan tespit bu. Diyorlar ki, Fırat'ın doğusundan Amerika askerini çeksin. Şimdi buradan çıkacak bir netice Türkiye’nin de beklentisidir. Çünkü oradaki terör örgütlerini besleyen Amerika. Amerika terör örgütlerini beslediğine göre, biz de bu terör örgütleriyle mücadele ettiğimize göre, oradan çekildiği anda veya bu terör örgütlerini beslemediği takdirde bizim işimiz kolaylaşacaktır" diye konuştu.

ABD'den F-16 alımında Yunanistan şartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye F-16 satışı konusunda Yunanistan şartı koyma kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın bir Yunanistan şartı koymadığını ve böylesi bir şarta karşı elinden gelen tüm gayreti göstereceğini söylediğini aktaran Erdoğan, "Maalesef şu anda Temsilciler Meclisi'nde az da olsa bu işe muhalefet edenler var" dedi.

"Aslında böyle bir koşul meselesi bana göre bizi bağlayıcı bir koşul değil" diyen Erdoğan, "Yeter ki onlar F-16'larla ilgili bizim teklifimize evet desinler, bize sıfır F-16'ları versinler. Zaten elimizdekilerin bakım onarımını biz şu anda yapabilecek güçteyiz. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Ama tabii ki yedek parça noktasında bazı taleplerimiz var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ABD'de Kasım ayında ara seçimler olacağını da hatırlatarak, "Kasım ara seçimleri ne getirir ne götürür bunları da göreceğiz. Orada Cumhuriyetçilerin Senato'da daha ağır basacağı, Temsilciler Meclisi'nde de yine ağırlığı ele geçireceği istikametinde bilgiler geliyor" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde geçen hafta kabul edilen tasarıda ABD'nin Türkiye'ye Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı satması, ABD yönetiminin bu satışın ülkenin güvenliği için gerekli olduğunu belgelemesi şartına bağlandı. Önergede ayrıca bu uçakların Yunanistan üzerinde izinsiz uçuşlarda kullanılmaması için atılacak somut adımların tanımı da yapıldı.

DW /EC, ET