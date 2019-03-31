Erdoğan: Halk büyükşehri verse de ilçeler bizim

İstanbul'dan akşam saatlerinde Ankara'ya geçen Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde yaptığı geleneksel balkon konuşmasında partililere seslendi.

Sözlerine seçmenlerine teşekkür ederek başlayan Erdoğan "Siyasi hayatımız boyunca milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık" dedi.

"Ankara bizimdir bizim kalacak" sloganları eşliğinde konuşmasını sürdüren Erdoğan "Cumhur İttifakı'nın oy oranı 24 Haziran seçim sonuçlarına yakın bir seviyede bulunmaktadır. Bizi sandıkta birinci yapan vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"15'inci kez birinciyiz"

"Milletimiz bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı. Şu an 16 büyük il 778 belediye başkanlığı kazandık. Türkiye'deki belediyelerin yüzde 56'sını AK Parti iktidarı yönetecek" diyen Erdoğan, bu seçimlerde istenilen sonuca ulaşamadıkları belediyeler için "Seçmene kendimizi yeterince anlatamadık" dedi. Erdoğan "Bunun nedenini kendimizde aramalıyız. Yarından itibaren çalışmaya başlıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan seçimlerde sıkça kullandığı "beka" söylemini balkon konuşmasında da sürdürdü. Erdoğan "Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma, özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"YSK sonuçları açıklayacak. İtirazlarımız varsa yapacağız" diyen Erdoğan "Ankara'da ilçelerin çoğu AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda dedi. Erdoğan henüz sonucun kesinleşmediği İstanbul için de "Şu anda İstanbul'dan buraya hareket ettiğim ana kadar mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya başa baş, böyle bir durumda. Halkımız büyükşehri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri yine ne yapmış? AK Parti'ye vermiş" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, "Şahsım dahil hiç kimse davamızdan daha büyük değildir, Türkiye'den daha öncelikli değildir, partimizden daha önemli de değildir" dedi.

Konuşmasında Erdoğan ileriye bakacakları mesajını iletti ve "Önümüzdeki dönem, hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır" diye konuştu.

"Her olanda hayır vardır"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Buna rağmen eksiklerimiz varsa sorunu kendimizde arayacağız. Eksiklerimizn tespit ve telafi etmenin yoluna bakacağız. Zarar verenlerden hesap soracağız. Her olanda hayır vardır. Bugüne kadar hep milletimizn rızasını aradık bundan sonrada bunu arayacağız. Hiç kimse şahsım dahil davamızdan daha önemli değildir. 4,5 yıl seçim yok. Hem ulusal hem de uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız. Önümüzdeki dönemi en verimli bir şekilde kullanmaya gayet edeceğiz."

Erdoğan konuşmasında ayrıca "Yalan yanlış vaatlerde bulunanlar buyursunlar, bakalım nasıl yönetecekler" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Altun "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine..." dedi.



DW, MK/ EC

©Deutsche Welle Türkçe