Erdoğan: Halep'e konsolosluk açacağız

TBMM'de AKP grubuna hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yeni bir askeri operasyon düzenlenebileceğine dair açıklamalarını tekrarladı. "DEAŞ ve PKK başta olmak üzere her iki ülkenin de bekasına kasteden terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız" diyen Erdoğan, "Bölücü caniler ya kendileri silahlara veda edecekler ya da silahlarıyla birlikte Suriye topraklarına gömülecekler" ifadelerini kullandı.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) omurgasını Kürt Demokratik Birlik Partisinin (PYD) askeri kanadı olan Halk Koruma Birlikleri (YPG) oluşturuyor. Ankara YPG/PYD'yi "PKK'nın Suriye kolu" olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

Suriye'ye her alanda destek sözü

Erdoğan partisinin grup toplantısında Ankara-Şam ilişkilerinin seyrine dair de mesajlar verdi:

"Yakında Halep Başkonsolosluğumuzu hizmete açıyoruz. Yeni yönetimin lideri Sayın Ahmed Eş-Şara'nın süreci çok iyi idare ettiğini, verdiği ılımlı ve yapıcı mesajlarla takdir topladığını görüyoruz. Enerjiden ulaştırmaya, şehircilikten eğitim ve sağlığa, güvenlikten ticarete kadar ihtiyaç duydukları her alanda Suriye'ye destek vereceğiz."

Suriyeli göçmenlerin dönüş sürecine de değinen Erdoğan, belli bir süre "giriş-çıkışlara izin verileceğini" kaydetti.

Asgari ücrete 'popülizm' yanıtı

Okulların tatile girmesiyle sınır kapılarında yoğunluğun artmasını beklediklerini ifade eden Erdoğan, "Dönmek isteyene yardımcı olacağız ama kimseyi zorla göndermeyeceğiz. Türkiye'nin ekonomik, akademik, bilimsel ve ticari hayatına katkı yapan kardeşlerimizden kalmak isteyenlere de kapımızı kapatmayacağız" dedi.

AKP Genel Başkanı Erdoğan, konuşmasında asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artışın az bulunduğuna dair eleştirilere verdiği yanıtta, süreci "para ve maliye politikalarını sarsmadan, popülizm tuzağına düşmeden" yöneteceklerini ifade ederek, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 47,09 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aralık ayında yayınladığı ankete göre piyasa aktörlerinin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 45,28 seviyesinde. Aynı ankette 12 ay sonrası için öngörülen enflasyon düzeyi ise yüzde 27,07.

DW / MUK,ET

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