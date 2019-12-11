Erdoğan: Gerekirse İncirlik ve Kürecik’i kapatırız

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'ye yönelik olası yaptırımları gündeme getirmesi ve ABD Senatosu'nun "Ermeni soykırımı"nı tanıyan yasa tasarısını kabulü nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor. ATV-A Haber televizyon kanallarındaki ortak yayına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu tür yaklaşımları karşılıksız bırakmayacağını belirterek, "yeri geldiği zaman otururuz, bütün heyetlerimizle beraber kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, kapatılması gerekiyorsa Kürecik'i de kapatırız. Bütün mesele, eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda, biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf için de çok önemlidir" diyen Erdoğan, Türkiye'nin de Amerika'da Kızılderililer'e yapılanları, Afrika'dan köle ticaretini, Fransızların Ruanda ve Cezayir'deki katliamlarını dünya gündemine taşıyabileceğini ifade etti. "Bunların elimizde belgeleri var, arşivlerde belgeleri var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu savunmada değil, taarruzda olacağını ve "Batı'nın tarihinin, ırkçılık ve sömürgecilik tarihi olduğunu ortaya koyacağını" dile getirdi.

İncirlik ve Kürecik'in stratejik önemi

Türkiye, 1950 yılında dahil olduğu NATO ortaklığı çerçevesinde ABD ile bir ittifak ilişkisi içinde bulunuyor. Adana sınırları içindeki İncirlik Hava Üssü'nde bir yandan çok sayıda Amerikan askeri görev yaparken, diğer yandan burada ABD ordusunun envanterinde bulunan nükleer başlıklı silahların bir bölümü muhafaza ediliyor. Malatya'nın Kürecik ilçesindeki tesiste de NATO Balistik Füze Savunma Sistemi'nin erken uyarı radarı bulunuyor.

Washington'da bazı senatörler, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep ediyor. Daha önce de aynı neden gerekçe gösterilerek Türkiye, ortağı olduğu F-35 yeni nesil savaş uçağı projesinden çıkarılmıştı.

Libya'ya asker gönderilmesi konusu

Katıldığı programda Libya'daki gelişmeleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iç savaş halindeki ülkenin başkenti Trablusgarp'ta iktidarı elinde tutan ve Ankara tarafından desteklenen yönetimin davet etmesi halinde, Türkiye'nin bu ülkeye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

"Uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli adımları atarız" diyen Erdoğan, "Şu anda Libya'da, orayla hiçbir ilgisi, alakası olmayan, resmi bir davetin olmadığı ülkeler, buralara kendilerindeki bazı özel güvenlik güçlerini göndermişlerdir. Şu anda onlar Libya'da bu tür illegal faaliyetler gösteriyorlar. Bunların aşılması lazım" ifadelerini kullandı.

AFP,Reuters / ET,TY

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