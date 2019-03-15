 Erdoğan: GBT’leri hazır tutuyoruz | TÜRKİYE | DW | 28.03.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: GBT’leri hazır tutuyoruz

Yerel seçimleri "Türkiye'nin beka sorunun öne çıktığı bir seçim" olarak nitelendiren Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin "GBT’leri hazır tutuyoruz, seçim sonuçlarına göre adımlarımızı atacağız" dedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atakule'de gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nın tüm sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan buluşmada 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pazar günü yapılacak seçimleri "Türkiye'nin beka sorunun öne çıktığı bir seçim" olarak nitelendiren Erdoğan, "Terörle mücadelede, Türkiye'nin dört bir yanında nelerin olduğunu sizler de yakından takip ediyorusunuz. Gerek içeride gerek dışarıda bir mücadelemiz var. Dışarda Kandil'den yönetilen bir süreci takip ediyoruz. Mehmetçiğimiz olsun polisimiz olsun ciddi bir mücadele veriyorlar. İyi bir netice aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Mardin'de bir kültür üniversitesi olabilir mi?” sorusuna, "Şehrin yoğun bir biçimde geliştiği" yanıtını veren Erdoğan, "Mardin'de artık trafiğin yer altına alındığı imkanlar oluştu. Geçmişte neden yoktu? Adamların derdi yatırım değil. Devletten aldıkları parayı Kandil'e gönderiyorlardı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı "Şimdi karşı tarafın bir adayı var, teröre bulaşmış birisi. Ama biz de bu çok konuda kararlıyız. Bundan önce olduğu gibi 3 sene bekle, 5 sene bekle, nedir ne değildir diye beklemeyiz. GBT'leri (Genel Bilgi Toplama) hazır tutuyoruz, seçim sonucuna göre adımlarımızı atacağız" dedi.

Erdoğan, yerel seçimin kritik şehirlerinden biri olarak görülen Diyarbakır'a ilişkin de, "Oyunu verirken hizmete bakmayıp ideolojik yaklaşanlar var. Nedir? Ben Kürdüm. Diyarbakır Belediyesi'nin önünde günlerce, haftalarca, aylarca anneler yattı, ağladı. Niye? 13, 14, 15 yaşındaki kızlar Kandil'e kaçırıldı. Onları orda taciz ettiler. Hala aynı şeyler yapılıyor. Ama bakıyorsunuz bazıları hala bunlardan vazgeçemiyor” ifadelerini kullandı.

"Ben de bir ekonomistim"

Ekonomideki gidişata ilişkin açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı, "Bizim sıkıntımız enflasyon. Düşüş hafif de olsa başladı. Faizi aşağı düşürdükçe enflasyon aşağı düşecektir Patates, domates filan değil mesele" ifadelerini kullandı. "Ben de bir ekonomistim" diyen Erdoğan, "Keynes ve Smith'in iki ayrı yaklaşımı var. Birinin yaklaşımında enflasyon faiz doğru orantılıdır, diğerinde ters orantılıdır. Siz faizi azaltırsanız, enflasyon artar, artırırsanız azalır. Diğerinde de faizi azaltırsanız azalır. Benim iddiam budur" diye konuştu.

rtr/SÖ,GA

©Deutsche Welle Türkçe

 

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